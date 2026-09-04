Honda WR-V: el equilibrio entre espacio y consumo, con foco urbano

El modelo de la marca japonesa se posiciona dentro del segmento SUV B con una propuesta que combina habitabilidad, consumo eficiente y un enfoque equilibrado frente a una competencia cada vez más diversa en el mercado automotor.

El Honda WR-V desembarcó en el mercado argentino para posicionarse como una alternativa dentro del segmento B, con una propuesta que prioriza practicidad, eficiencia y confort de marcha . Se trata de un modelo que se suma a la oferta de SUV de la marca y se ubica por debajo del HR-V , posicionándose como la opción más accesible dentro de la gama.

El nuevo WR-V ya no es una derivación del Fit (histórico vehículo de la marca japonesa) como en su primera etapa. En esta nueva generación, se consolida como un modelo independiente dentro del catálogo de Honda , con identidad propia y un enfoque más claro dentro del segmento SUV compacto.

Con esta estrategia, la marca estructura su portfolio con dos modelos en el segmento chico ( WR-V y HR-V ) y otros dos en el mediano ( ZR-V y CR-V ), buscando cubrir de forma más amplia las distintas necesidades del mercado.

La llegada del WR-V lo posiciona en un entorno donde la competencia es cada vez más fuerte, especialmente con la irrupción de nuevos jugadores y propuestas regionales.

Toyota Yaris Cross: uno de los referentes del segmento, con versiones nafteras e híbridas que amplían su atractivo.

uno de los referentes del segmento, con versiones nafteras e híbridas que amplían su atractivo. Volkswagen Nivus y Tera: la apuesta del Grupo VW en SUV compactos, con foco en diseño y conectividad.

la apuesta del Grupo VW en SUV compactos, con foco en diseño y conectividad. Nissan Kicks: un competidor consolidado que se mantiene fuerte por precio y balance general.

En el test drive, el modelo dejó en claro que su terreno ideal es el uso cotidiano, aunque también responde correctamente en ruta y escapadas.

A nivel técnico, utiliza un motor 1.5 litros i-VTEC de cuatro cilindros, que entrega 121 cv y 145 Nm, asociado a una caja automática CVT con siete marchas simuladas y levas al volante. La tracción es delantera, en línea con su planteo urbano.

En ciudad, se destaca por una posición de manejo elevada, buena visibilidad y un despeje que ayuda a enfrentar lomos de burro, pozos y calles en mal estado sin inconvenientes. La suspensión tiene una puesta a punto confortable, con un equilibrio logrado entre suavidad y control.

Dimensiones, espacio interior y equipamiento

Uno de los aspectos más logrados del WR-V es su aprovechamiento del espacio. Con una carrocería que ronda los 4 metros de largo, ofrece una cabina bien resuelta, con buen espacio para las plazas traseras y un baúl que responde a las necesidades de uso diario.

Uno de los aspectos más logrados del W-RV es su aprovechamiento del espacio. Con una carrocería que ronda los 4 metros de largo, ofrece una cabina bien resuelta, con buen espacio para las plazas traseras y un baúl que responde a las necesidades de uso diario.

El nivel EXL —único disponible— incluye llantas de 17 pulgadas, tapizados en cuero, pantalla multimedia de 10,2 pulgadas, conectividad completa y múltiples soluciones prácticas en el habitáculo. La ergonomía es correcta y todo está pensado para un uso simple.

En términos de confort, las butacas resultan cómodas incluso en trayectos largos, y la insonorización acompaña bien para su segmento, algo que se percibe especialmente en ruta.

Comportamiento dinámico y consumos reales

En movimiento, la mecánica prioriza la suavidad. El conjunto motor-caja funciona mejor en una conducción progresiva, donde la respuesta es lineal y sin sobresaltos. En aceleraciones más exigidas, la CVT tiende a estirar el régimen, algo típico de este tipo de transmisiones, donde el sonido del motor comienza a escucharse más fuerte.

Donde sí se destaca es en la eficiencia. Durante la prueba, registró consumos en torno a 9,1 L/100 km en ciudad, mientras que en ruta se ubicó cerca de 5,6 L/100 km a 100 km/h y unos 6,2 L/100 km a 120 km/h, valores competitivos dentro del segmento.

En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 13,2 segundos, dejando en claro que su enfoque no está en la deportividad sino en la conducción relajada.

Seguridad y asistencias a la conducción

Uno de sus diferenciales es la incorporación del paquete Honda Sensing, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril, entre otras funciones. En la práctica, estos sistemas trabajan de manera progresiva y aportan seguridad sin resultar invasivos.

Uno de los diferenciales de W-RV es la incorporación del paquete Honda Sensing, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril, entre otras funciones.

También suma cámara, sensores y ayudas que facilitan el manejo diario, especialmente en entornos urbanos.

En síntesis, el Honda WR-V es un SUV que apunta a un usuario que busca consumo contenido, buen nivel de equipamiento y confort general, con un comportamiento predecible y fácil de manejar. No intenta sobresalir por potencia o performance, sino por ofrecer una experiencia equilibrada y funcional en distintos escenarios de uso. Su precio en septiembre es de $42.990.000.