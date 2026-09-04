El Honda WR-V desembarcó en el mercado argentino para posicionarse como una alternativa dentro del segmento B, con una propuesta que prioriza practicidad, eficiencia y confort de marcha. Se trata de un modelo que se suma a la oferta de SUV de la marca y se ubica por debajo del HR-V, posicionándose como la opción más accesible dentro de la gama.
Honda WR-V: el equilibrio entre espacio y consumo, con foco urbano
El modelo de la marca japonesa se posiciona dentro del segmento SUV B con una propuesta que combina habitabilidad, consumo eficiente y un enfoque equilibrado frente a una competencia cada vez más diversa en el mercado automotor.
-
Transferencias de usados en baja: cómo quedó el ranking de los modelos más elegidos en agosto 2026
-
EEUU investiga al Cybercab de Tesla por su seguridad y certificación
El nuevo WR-V ya no es una derivación del Fit (histórico vehículo de la marca japonesa) como en su primera etapa. En esta nueva generación, se consolida como un modelo independiente dentro del catálogo de Honda, con identidad propia y un enfoque más claro dentro del segmento SUV compacto.
Con esta estrategia, la marca estructura su portfolio con dos modelos en el segmento chico (WR-V y HR-V) y otros dos en el mediano (ZR-V y CR-V), buscando cubrir de forma más amplia las distintas necesidades del mercado.
Un segmento cada vez más competitivo
La llegada del WR-V lo posiciona en un entorno donde la competencia es cada vez más fuerte, especialmente con la irrupción de nuevos jugadores y propuestas regionales.
Entre sus principales rivales aparecen:
- Toyota Yaris Cross: uno de los referentes del segmento, con versiones nafteras e híbridas que amplían su atractivo.
- Volkswagen Nivus y Tera: la apuesta del Grupo VW en SUV compactos, con foco en diseño y conectividad.
- Nissan Kicks: un competidor consolidado que se mantiene fuerte por precio y balance general.
En el test drive, el modelo dejó en claro que su terreno ideal es el uso cotidiano, aunque también responde correctamente en ruta y escapadas.
A nivel técnico, utiliza un motor 1.5 litros i-VTEC de cuatro cilindros, que entrega 121 cv y 145 Nm, asociado a una caja automática CVT con siete marchas simuladas y levas al volante. La tracción es delantera, en línea con su planteo urbano.
En ciudad, se destaca por una posición de manejo elevada, buena visibilidad y un despeje que ayuda a enfrentar lomos de burro, pozos y calles en mal estado sin inconvenientes. La suspensión tiene una puesta a punto confortable, con un equilibrio logrado entre suavidad y control.
Dimensiones, espacio interior y equipamiento
Uno de los aspectos más logrados del WR-V es su aprovechamiento del espacio. Con una carrocería que ronda los 4 metros de largo, ofrece una cabina bien resuelta, con buen espacio para las plazas traseras y un baúl que responde a las necesidades de uso diario.
El nivel EXL —único disponible— incluye llantas de 17 pulgadas, tapizados en cuero, pantalla multimedia de 10,2 pulgadas, conectividad completa y múltiples soluciones prácticas en el habitáculo. La ergonomía es correcta y todo está pensado para un uso simple.
En términos de confort, las butacas resultan cómodas incluso en trayectos largos, y la insonorización acompaña bien para su segmento, algo que se percibe especialmente en ruta.
Comportamiento dinámico y consumos reales
En movimiento, la mecánica prioriza la suavidad. El conjunto motor-caja funciona mejor en una conducción progresiva, donde la respuesta es lineal y sin sobresaltos. En aceleraciones más exigidas, la CVT tiende a estirar el régimen, algo típico de este tipo de transmisiones, donde el sonido del motor comienza a escucharse más fuerte.
Donde sí se destaca es en la eficiencia. Durante la prueba, registró consumos en torno a 9,1 L/100 km en ciudad, mientras que en ruta se ubicó cerca de 5,6 L/100 km a 100 km/h y unos 6,2 L/100 km a 120 km/h, valores competitivos dentro del segmento.
En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 13,2 segundos, dejando en claro que su enfoque no está en la deportividad sino en la conducción relajada.
Seguridad y asistencias a la conducción
Uno de sus diferenciales es la incorporación del paquete Honda Sensing, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril, entre otras funciones. En la práctica, estos sistemas trabajan de manera progresiva y aportan seguridad sin resultar invasivos.
También suma cámara, sensores y ayudas que facilitan el manejo diario, especialmente en entornos urbanos.
En síntesis, el Honda WR-V es un SUV que apunta a un usuario que busca consumo contenido, buen nivel de equipamiento y confort general, con un comportamiento predecible y fácil de manejar. No intenta sobresalir por potencia o performance, sino por ofrecer una experiencia equilibrada y funcional en distintos escenarios de uso. Su precio en septiembre es de $42.990.000.