Así son las Toyota Hilux que se convirtieron en papamóviles para León XIV: los detalles de su transformación

La automotriz donó dos unidades especialmente preparadas para la visita papal. Incorporan una cúpula transparente, escalera eléctrica y una configuración interior diseñada a pedido del Vaticano.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá como protagonistas a dos vehículos muy particulares. Se trata de dos Toyota Hilux transformadas en papamóviles , que fueron adaptadas especialmente para los desplazamientos del Sumo Pontífice por Buenos Aires y Córdoba, con una configuración que busca garantizar seguridad, comodidad y cercanía con los fieles.

El proyecto fue impulsado por Toyota Argentina , que donó ambas unidades a la Santa Sede y coordinó su transformación de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el Vaticano. La iniciativa también contempla un importante operativo de movilidad, ya que más de 20 vehículos de la marca serán utilizados durante las actividades oficiales .

La elección de la Hilux tiene un significado particular para la industria nacional. La pick up, fabricada en la planta de Zárate, es el vehículo más producido de la historia automotriz argentina y uno de los principales productos de exportación del país.

La iniciativa comenzó a tomar forma cuando surgió la posibilidad de una visita papal. A través del concesionario Kansai , la compañía estableció contacto con representantes de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Argentina para ofrecer dos unidades que pudieran convertirse en vehículos oficiales.

El proceso avanzó rápidamente. En julio se recibieron los requerimientos técnicos y durante agosto se presentó la propuesta de desarrollo . Una vez aprobado el proyecto, la transformación de las camionetas demandó apenas siete semanas de trabajo .

La adaptación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular con 70 años de trayectoria y certificación de Toyota Motor Corporation en Japón. Por su parte, la compañía Furlong se ocupó del traslado de las unidades, mientras que Kansai asumió tareas de coordinación y asistencia logística.

Cómo son las Hilux que trasladarán al Papa y qué modificaciones recibieron

Aunque mantienen la base de una Toyota Hilux, las dos camionetas presentan una transformación profunda, especialmente en el sector posterior, que fue desarrollado para facilitar la visibilidad del Pontífice y permitir su contacto con las personas durante los recorridos.

Las unidades cuentan con transmisión automática y tracción 4x4, mientras que su carrocería fue modificada para incorporar una plataforma trasera abierta y una cúpula transparente de policarbonato con diseño curvo, equipada con iluminación LED interior.

En el centro del espacio reservado para León XIV se instaló un asiento principal revestido en ecocuero blanco, acompañado por dos asientos auxiliares. El sector también incorpora barandas de seguridad, revestimientos de ABS y un piso con terminación roja.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la accesibilidad. Para facilitar el ingreso y la salida del Papa se desarrolló una escalera eléctrica trasera, accionada mediante pulsadores, además de plataformas laterales, asideros y superficies adaptadas para una circulación segura.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la accesibilidad. Para facilitar el ingreso y la salida del Papa se desarrolló una escalera eléctrica trasera, accionada mediante pulsadores, además de plataformas laterales, asideros y superficies adaptadas para una circulación segura.

Las pisaderas posteriores fueron diseñadas para soportar una carga vertical de hasta 200 kilogramos, mientras que la suspensión recibió una puesta a punto específica para responder a las nuevas condiciones de peso y distribución de los ocupantes.

Con la transformación terminada, las camionetas alcanzan 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de altura. La distancia entre ejes es de 3.085 milímetros y utilizan neumáticos de medida 265/60 R18.

El peso estimado, considerando la conversión y siete ocupantes, es de 2.935 kilogramos. La configuración permite trasladar a dos personas en la cabina delantera y hasta cinco en el sector posterior.

Otro detalle relevante es que los papamóviles no están blindados. Según las especificaciones del proyecto, los materiales y la estructura fueron seleccionados de acuerdo con las necesidades particulares establecidas por el Vaticano.

La apariencia exterior respeta los elementos tradicionales de los vehículos papales: carrocería blanca, banderines del Vaticano, escudos papales en ambos laterales y la identificación S.C.V. 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Las dos Hilux fueron donadas a la Santa Sede, aunque Toyota tendrá a su cargo su conservación y mantenimiento para eventuales utilizaciones futuras solicitadas por la Iglesia. La automotriz tampoco descarta que puedan exhibirse al público en alguna de sus actividades.

La apariencia exterior respeta los elementos tradicionales de los vehículos papales: carrocería blanca, banderines del Vaticano, escudos papales en ambos laterales y la identificación S.C.V. 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Más allá de su utilización durante la visita, el proyecto representa una demostración de las capacidades de la industria automotriz argentina. La Hilux lleva dos décadas como la pick up más vendida del país y se produce en Zárate, desde donde Toyota exporta buena parte de su fabricación a distintos mercados latinoamericanos.

Para 2026, la compañía proyecta una producción superior a 184.000 unidades, con más de 7.500 empleados directos y una extensa red de proveedores nacionales. Aproximadamente el 80% de los vehículos fabricados se destina a exportación.

De esta manera, dos camionetas producidas en Argentina se convierten en vehículos especialmente preparados para uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país, combinando desarrollo industrial, tecnología y una transformación diseñada para acercar al Papa a miles de fieles.