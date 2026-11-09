Emocionado, León XIV pidió a la Argentina "que sea capaz de hacer grandes gestos de caridad" + Agregar ámbito en









El Papa se pronunció sobre la situación de las personas con discapacidad durante su visita el Pequeño Cottolengo Don Orione.

El Papa en don Orione.

El papa León XIV, notablemente emocionado, instó a la Argentina a “hacer grandes gestos de caridad” para las personas con discapacidad y necesidades especiales en sus palabras en el Cottolengo Don Orione en la ciudad bonaerense de Claypole.

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“Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”, aseguró León XIV.

Léon XIV en el Cottolengo Don Orione: música, emoción y un abrazo espiritual a la comunidad “Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna”, dijo el papa León XIV al comparar el Pequeño Cottolengo Don Orione con las ciudades de Belén, Nazaret y Betania.

“Los valores de la dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir de nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto a la apariencia física. Quisiera hay afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades”, dijo en lo que fue un claro mensaje al Gobierno de Javier Milei y su política de recorte a la ayuda social para las personas con discapacidad.

“En este momento tan particular quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país: que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad”, subrayó.

La elección de la visita al Cottolengo Don Orione, además de ser entendida como un mensaje político al Gobierno, es un homenaje al antecesor de León XIV, el papa Francisco, quien en su época de arzobispo de Buenos Aires antes de ordenar a los nuevos curas los enviaba a realizar una misión de seis meses en el lugar. León XIV, que fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, parte de su gabinete, autoridades judiciales y municipales, destacó, además, a Don Orione, recordando que en la capilla del cottolengo se encuentra la reliquia de su corazón, "testimonio del vínculo profundo que unió a este sacerdote santo con la tierra argentina". "Su corazón incorrupto continúa recordándonos que la caridad salvará al mundo". Antes de las palabras del Papa, Abel Pintos interpretó “La llave”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, acompañado por el coro integrado por residentes de la institución.