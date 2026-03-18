Automotriz que debutó en el verano argentino proyecta producir baterías para autos eléctricos en julio + Seguir en









La marca china avanza en su desembarco global con una apuesta industrial clave, donde busca ganar escala y competitividad en el segmento electrificado.

Leapmotor acelera en Europa

La automotriz china Leapmotor, que se presentó en el Summer Car Show de Stellantis en la Costa y que se lanzará este año en la Argentina, dio un paso clave en su expansión internacional. El grupo Stellantis confirmó que la planta de Figueruelas, en Zaragoza, será el centro de producción europeo de sus vehículos eléctricos, con inicio de fabricación en serie previsto para octubre.

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El proyecto contempla la producción de varios modelos, comenzando por el Leapmotor B10, un SUV compacto pensado para mercados globales. La estrategia apunta a consolidar a la marca dentro del ecosistema industrial europeo, aprovechando infraestructura existente y reduciendo costos frente a la importación directa desde China.

Un plan industrial que escala en etapas Tras el arranque con el B10, el cronograma prevé sumar nuevos modelos en los próximos años. Entre ellos aparece el Leapmotor B05, un hatchback que iniciará su fase de pruebas a mediados de 2026 y cuya producción masiva está prevista para 2027. Más adelante, se sumarán otros desarrollos como el Leapmotor B03X y el Leapmotor A05.

leap Tras el arranque con el B10, el cronograma prevé sumar nuevos modelos en los próximos años. Entre ellos aparece el Leapmotor B05, un hatchback que iniciará su fase de pruebas a mediados de 2026 y cuya producción masiva está prevista para 2027. El esquema productivo se apoya en un sistema de ensamblaje por kits que permite optimizar tiempos y logística, además de sortear barreras arancelarias en el mercado europeo. En paralelo, proveedores como Lieder Automotive —alianza entre Duoli Technology y Fagor Ederlan— comenzarán a fabricar componentes clave en España, reforzando la cadena local.

Baterías propias para sostener el crecimiento Uno de los pilares del proyecto es la producción de baterías. La compañía CATL avanza con una planta que abastecerá a estos vehículos, con pruebas iniciales previstas para abril y producción en serie desde julio de 2026. Este paso resulta clave para garantizar volumen, reducir costos y sostener el crecimiento de la marca.

La estrategia conjunta entre Stellantis y Leapmotor busca fortalecer su posicionamiento en Europa, combinando tecnología china con capacidad industrial local. Además, permitirá a marcas del grupo como Opel beneficiarse de estas plataformas eléctricas. Con este movimiento, la compañía apunta a un objetivo ambicioso: alcanzar un millón de unidades vendidas a nivel global hacia fines de 2026, con Europa como uno de los pilares de su expansión.