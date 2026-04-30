El mercado automotor argentino vuelve a mostrar señales de debilidad. Luego de un leve repunte en marzo, abril se encamina a cerrar nuevamente con números negativos en los patentamientos de 0km, en un contexto donde la demanda sigue sin consolidarse.
Tras el respiro de marzo, ventas de 0km se encaminan a cerrar abril otra vez en rojo
Con 41.898 patentamientos acumulados y a falta de una jornada, el mes perfila una caída cercana al 10% frente a abril de 2025, cuando se habían registrado unas 53.000 unidades.
Hasta el momento, se registran 41.898 unidades, aunque aún resta contabilizar la última jornada del mes. Aun así, la comparación interanual ya anticipa un retroceso: en abril de 2025 se habían patentado alrededor de 53.000 vehículos, lo que proyecta una caída cercana —o incluso superior— al 10%.
Ranking de marcas: liderazgo ajustado y pelea en todos los frentes
En este escenario, Volkswagen se mantiene al frente del ranking anual con 27.355 unidades, seguida de cerca por Toyota con 25.633 y Fiat con 23.410, en una disputa cada vez más pareja por el liderazgo del mercado.
El top 10 de marcas lo completan:
- Ford: 17.935
- Chevrolet: 15.987
- Peugeot: 14.926
- Renault: 14.837
- Citroën: 7.387
- Mercedes-Benz: 6.268
- Jeep: 5.149
Más atrás aparecen marcas como Nissan, BYD y BAIC, que buscan ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.
La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra revertir esta nueva caída o si se consolida un escenario de mayor retracción.
