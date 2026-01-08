Leapmotor, la nueva marca china de Stellantis que se suma al cupo sin arancel y acelera su llegada a la Argentina Por Leandro Gambetta + Seguir en









La compañía de vehículos eléctricos debutó en el Summer Car Show de la Costa y confirmó su estrategia de importación y producción regional para el mercado local.

Leapmotor C10 (izquierda) y B10, los de vehículos eléctricos de la marca

El Summer Car Show de Stellantis en la Costa Atlántica fue el escenario elegido para presentar una de las apuestas más fuertes del grupo en materia de electrificación. Allí, Leapmotor tuvo su primera aparición oficial en la Argentina, anticipando su desembarco comercial con dos SUV (C10 Y B10), en un contexto marcado por la apertura de un cupo sin arancel que permitirá el ingreso de vehículos electrificados al país. La marca china, respaldada por la estructura industrial y comercial de Stellantis, aprovechará este beneficio impositivo para iniciar su camino en el mercado local.

En una primera etapa, Leapmotor comenzará a comercializar modelos importados desde China, todos incluidos dentro del régimen que los exime del arancel aduanero del 35%. Según explicó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, esta estrategia permite asegurar el abastecimiento y proteger la operación frente a posibles cambios en las reglas del mercado. Además, destacó que la marca se apoyará desde el inicio en la red de concesionarios de Stellantis, con puntos de atención capacitados en cada provincia del país.

jml-279(2) Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina y Valere Lourme, responsable de Leapmotor para Sudamérica. La segunda fase del plan contempla la producción regional en Brasil, en la planta de Pernambuco, donde Stellantis ya fabrica varios de sus modelos. Valere Lourme, responsable de Leapmotor para Sudamérica, remarcó que la llegada de la marca a la Argentina no es un desembarco aislado, sino una propuesta con respaldo industrial, experiencia regional y una gama de productos electrificados que se irá ampliando con el tiempo, acompañando el crecimiento del segmento en el mercado local.

La identidad de Leapmotor y su evolución Asimismo, Valere Lourme puso el foco en la identidad de la marca y su evolución. Explicó que “Leapmotor nació electrificada hace diez años, con un fuerte perfil tecnológico y un diseño minimalista y futurista, y que no se trata de una automotriz que haya migrado desde los motores térmicos”. Además, repasó el crecimiento acelerado de la compañía, que “ya superó el millón de unidades vendidas” y logró consolidarse como una marca rentable, un dato clave dentro del actual escenario global. También subrayó la importancia de la alianza estratégica con Stellantis, que hoy lidera la producción y comercialización de Leapmotor fuera de China.

Lourme recordó que la llegada a la Argentina se realizará con los dos SUV mencionados, uno del segmento C y otro del segmento D, ambos con alto contenido tecnológico y adaptaciones específicas para la región. Finalmente, aseguró que Leapmotor no será “una marca china más” en el mercado local, sino una propuesta con respaldo industrial, experiencia regional y una visión de largo plazo dentro del proceso de electrificación del parque automotor argentino.