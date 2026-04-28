Chau plazo fijo: todo lo que hay que invertir para ganar más de $10.000 a 30 días

Esta inversión vuelve a posicionarse como una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan rendimientos previsibles y sin riesgos.

Mediante simuladores que ofrecen los bancos, es posible calcular cuánto dinero invertir y qué intereses se va a obtener al finalizar el plazo.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una manera de invertir su dinero, s in asumir grandes riesgos . En un contexto económico donde hay una búsqueda constante de alternativas para conservar el valor del dinero, esta inversión vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los argentinos.

Es una gran opción debido a su simplicidad. Se trata de una inversión que es segura, de bajo riesgo y con un rendimiento previsible , es decir que sabemos cuánto vamos a ganar desde el momento en que lo constituimos.

En abril de 2026, con tasas relativamente estables dentro del sistema financiero, se puede proyectar ganancias en períodos cortos, como 30 días. Aunque no se trata de rendimientos elevados, muchos usuarios siguen siendo un rédito estable. Sin embargo, a diferencia de otros momentos donde con montos más bajos ya se podían obtener ganancias interesantes, hoy para alcanzar un rendimiento de más de $10.000 en 30 días, es necesario invertir una suma que para muchos argentino es considerable.

A partir de simulaciones reales de bancos, se puede establecer un parámetro bastante claro. Con una Tasa Nominal Anual (TNA) que ronda entre el 18% y el 18,5%, el monto mínimo para superar esa barrera de los $10.000 mensuales se ubica apenas por encima de los $700.000. Esa inversión puede generar intereses de $10.356,16 o incluso llegar a los $10.643,84 si se constituye de manera electrónica.

Del igual forma muchos especialistas recomiendan pensar en un capital un poco mayor si lo que se busca es asegurarse el rendimiento. Otro punto importante a tener en cuenta es el canal a través del cual se realiza la inversión.

home banking transferencia dinero electrónico Pixabay

Actualmente, la mayoría de los bancos ofrece tasas más competitivas para los plazos fijos constituidos de forma online, ya sea a través de home banking o aplicaciones móviles. Esta diferencia, aunque parezca mínima, puede significar unos pesos adicionales al finalizar el período.

El home banking se consolidó como la opción más elegida gracias a su comodidad, rapidez y disponibilidad las 24 horas del día. Su mayor ventaja es evitar la espera y las filas interminables de las sucursales físicas

Además, es fundamental recordar que el plazo fijo tiene ciertas características que lo diferencian de otras inversiones. Por un lado, el rendimiento está definido desde el inicio, lo que brinda previsibilidad y por otro, no permite retirar el dinero antes del vencimiento sin perder los intereses, lo que limita la liquidez.

plazo fijo cuenta dni

A pesar de que muchas veces se recomienda invertir la mayor cantidad de dinero posible para maximizar las ganancias, es importante tener en cuenta que no conviene meter dinero que podrías necesitar en el corto plazo. El plazo fijo implica mantener el dinero inmovilizado durante el período elegido, y si decidís retirarlo antes del vencimiento, vas a perder los intereses generados. Por eso, lo más aconsejable es invertir únicamente capital que no vayas a usar durante esos 30 días.

No obstante, es importante tener en cuenta que cada banco puede establecer sus propias condiciones. Por eso, antes de realizar la inversión, se recomienda consultar las tasas vigentes y verificar si existen promociones específicas para determinados clientes o canales. Existen simuladores de los propios bancos donde podemos poner el monto y el plazo que queremos invertir.

Para quienes recién se inician en este tipo de inversiones, también es clave entender que el plazo fijo no requiere de conocimientos financieros avanzados ni un seguimiento constante del mercado. A diferencia de otras alternativas más complejas, como la compra de acciones o criptomonedas, acá el proceso es más sencillo: se elige el monto, el plazo y automáticamente el banco informa cuánto se va a ganar al finalizar el período.