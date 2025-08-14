BMW Speedtop: el exclusivo auto deportivo que recaudó millones y se agotó en horas







El nuevo modelo se destaca por su diseño artesanal y proporciones deportivas, con un perfil alargado y un remate trasero que refuerza su espíritu de gran turismo.

BMW sorprendió al mundo con el Speedtop Foto: tageblatt

BMW sorprendió al mundo automotor con el lanzamiento del Speedtop, un exclusivo shooting brake basado en el Serie 8 Coupé. Presentado en el prestigioso Concurso de Elegancia de Villa d’Este, en el Lago de Como, el modelo se convirtió en un fenómeno inmediato: las 70 unidades previstas se agotaron en cuestión de horas.

Aunque la marca no reveló el precio oficial, se estima que ronda los u$s500.000, una cifra inédita para BMW.

El interior, pensado para dos ocupantes, combina cuero en tonos “Sundown Maroon” y “Moonstone White” con terminaciones de lujo, además de bolsos a medida diseñados por la firma italiana Schedoni. Bajo el capó, incorpora un motor V8 biturbo de 4.4 litros con más de 625 CV, tracción integral y caja automática de ocho velocidades.

