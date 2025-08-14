SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 10:10

BMW Speedtop: el exclusivo auto deportivo que recaudó millones y se agotó en horas

El nuevo modelo se destaca por su diseño artesanal y proporciones deportivas, con un perfil alargado y un remate trasero que refuerza su espíritu de gran turismo.

BMW sorprendió al mundo con el&nbsp;Speedtop

Foto: tageblatt

Aunque la marca no reveló el precio oficial, se estima que ronda los u$s500.000, una cifra inédita para BMW.

Informate más

El Speedtop destaca por su diseño artesanal y proporciones deportivas, con un perfil alargado y un remate trasero que refuerza su espíritu de gran turismo. Cada detalle fue desarrollado por BMW Manufaktur en la planta de Dingolfing, incluyendo una combinación de colores exclusiva para el techo y rines bitono de 14 rayos.

El interior, pensado para dos ocupantes, combina cuero en tonos “Sundown Maroon” y “Moonstone White” con terminaciones de lujo, además de bolsos a medida diseñados por la firma italiana Schedoni. Bajo el capó, incorpora un motor V8 biturbo de 4.4 litros con más de 625 CV, tracción integral y caja automática de ocho velocidades.

BMW-Speedtop_01-va
El Speedtop destaca por su diseño artesanal y proporciones deportivas, con un perfil alargado y un remate trasero que refuerza su espíritu de gran turismo.

Con esta edición ultralimitada, BMW refuerza una estrategia orientada al coleccionismo de alto nivel, donde exclusividad, potencia y diseño se combinan para crear un objeto de deseo inmediato.

