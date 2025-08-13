Cuáles son los autos automáticos 0km más baratos en la Argentina







El mercado automotor mostró un fuerte impulso en julio, con 62.163 vehículos patentados, un aumento interanual del 44% respecto a 2024 y un 17,8% frente a junio.

El Hyundai HB20 figura como uno de los vehículos más económicos del país

En la Argentina, comprar un auto automático 0km requiere al menos $26 millones, según los precios oficiales de las automotrices, sin contar gastos adicionales ni sobreprecios.

El modelo automático más accesible es el Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT, publicado por $26.721.000. Por encima de este valor, se ubican otras opciones como el Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6 ($27.600.000), Citroën C3 VTi 115 EAT6 Feel Pack ($28.470.000, con bitono opcional por $250.000), Chevrolet Onix LTZ 1.0T ($28.546.900) y Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT ($32.852.000).

Si se consideran los autos 0km más baratos del país en agosto 2025 tomando la versión base, el ranking queda así: Renault Kwid ($20.990.000), Fiat Mobi ($23.976.000), Hyundai HB20 ($24.600.000), Chevrolet Onix ($25.560.900), Toyota Yaris ($26.721.000), JAC S2 ($26.860.000), Renault Logan ($27.420.000), Citroën C3 ($27.700.000), Fiat Argo ($27.759.000) y Fiat Cronos ($27.819.000).

Toyota Yaris.jpg El Toyota Yaris es el modelo más barato en su versión automática. Toyota El mercado automotor mostró un fuerte impulso en julio, con 62.163 vehículos patentados, un aumento interanual del 44% respecto a 2024 y un 17,8% frente a junio. En los primeros seis meses del año se registraron 388.680 unidades, 71,5% más que el mismo período del año pasado.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que la combinación de estabilidad económica, variedad de modelos y financiamiento accesible generó “verdaderas oportunidades” para los compradores, y subrayó que la coordinación de toda la cadena de valor contribuye a sostener la demanda y proyectar un futuro positivo para el sector.

