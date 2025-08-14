La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer que en julio de 2025 se registraron 41.318 transferencias de motos, lo que representa una caída interanual del 5% frente a las 43.576 unidades de julio de 2024.
Mercado de motos usadas en la Argentina: cuáles fueron los cinco modelos más vendidos
El acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 289.800 transferencias, un 11% más que las 261.589 registradas en el mismo período de 2024.
-
Costa, Head de BMW Motorrad: "Crear comunidad y lograr mejores experiencias será lo que marque la diferencia"
-
Las nuevas motos chinas eléctricas que innovan en motorización y revolucionan el mercado argentino
Sin embargo, en comparación con junio de este año, cuando se contabilizaron 35.901 operaciones, se observa un aumento mensual del 15%.
El acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 289.800 transferencias, un 11% más que las 261.589 registradas en el mismo período de 2024.
El análisis de marcas muestra que Honda continúa liderando el mercado de motos usadas, con el 33% de las operaciones, seguida por Yamaha con 11%, Motomel con 9%, Zanella con 7% y Corven con 6%. Completan el ranking de marcas Gilera y Bajaj, ambas con 5% de participación.
En cuanto a los modelos más transferidos, las cinco motos más patentadas en julio de 2025 fueron:
-
Honda Wave 110 S – 2.681 unidades
Gilera Smash – 1.471 unidades
Honda XR 150L – 1.280 unidades
Motomel B110 – 1.272 unidades
Honda XR 250 Tornado – 1.097 unidades
Dejá tu comentario