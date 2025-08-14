Mercado de motos usadas en la Argentina: cuáles fueron los cinco modelos más vendidos







El acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 289.800 transferencias, un 11% más que las 261.589 registradas en el mismo período de 2024.

El mercado de motos usadas tuvo un aumento mensual del 15% respecto a junio

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer que en julio de 2025 se registraron 41.318 transferencias de motos, lo que representa una caída interanual del 5% frente a las 43.576 unidades de julio de 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, en comparación con junio de este año, cuando se contabilizaron 35.901 operaciones, se observa un aumento mensual del 15%.

El acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 289.800 transferencias, un 11% más que las 261.589 registradas en el mismo período de 2024.

Gilera Smash.jpg La Gilera Smash fue uno de los modelos más patentados. El análisis de marcas muestra que Honda continúa liderando el mercado de motos usadas, con el 33% de las operaciones, seguida por Yamaha con 11%, Motomel con 9%, Zanella con 7% y Corven con 6%. Completan el ranking de marcas Gilera y Bajaj, ambas con 5% de participación.

En cuanto a los modelos más transferidos, las cinco motos más patentadas en julio de 2025 fueron: Honda Wave 110 S – 2.681 unidades

Gilera Smash – 1.471 unidades

Honda XR 150L – 1.280 unidades

Motomel B110 – 1.272 unidades

Honda XR 250 Tornado – 1.097 unidades

Temas Motos

ACARA