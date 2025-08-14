SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 12:04

Mercado de motos usadas en la Argentina: cuáles fueron los cinco modelos más vendidos

El acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 289.800 transferencias, un 11% más que las 261.589 registradas en el mismo período de 2024.

Sin embargo, en comparación con junio de este año, cuando se contabilizaron 35.901 operaciones, se observa un aumento mensual del 15%.

Informate más

Gilera Smash.jpg
La Gilera Smash fue uno de los modelos más patentados.

El análisis de marcas muestra que Honda continúa liderando el mercado de motos usadas, con el 33% de las operaciones, seguida por Yamaha con 11%, Motomel con 9%, Zanella con 7% y Corven con 6%. Completan el ranking de marcas Gilera y Bajaj, ambas con 5% de participación.

En cuanto a los modelos más transferidos, las cinco motos más patentadas en julio de 2025 fueron:

  • Honda Wave 110 S – 2.681 unidades

  • Gilera Smash – 1.471 unidades

  • Honda XR 150L – 1.280 unidades

  • Motomel B110 – 1.272 unidades

  • Honda XR 250 Tornado – 1.097 unidades

