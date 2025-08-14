Ford presentó en un evento regional el nuevo Mustang Dark Horse, tras anunciar su llegada a Sudamérica en julio durante el WEC en San Pablo. El modelo, homologado para uso urbano y con especificaciones cercanas a un vehículo de competición, ya está disponible en preventa en Argentina.
El Mustang Dark Horse debuta en Sudamérica con potencia renovada
Ford anunció la llegada de esta versión de altas prestaciones con motor V8 de cuarta generación, equipamiento orientado a pista y preventa disponible para el mercado argentino.
El Dark Horse incorpora un motor Coyote V8 de cuarta generación con 507 CV y 567 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 10 velocidades. Cuenta con diferencial Torsen, suspensión adaptativa MagneRide, frenos Brembo, neumáticos Pirelli P-Zero y funcionalidades de pista como Track Apps y Drift Brake.
En diseño exterior, mantiene proporciones clásicas de Mustang, incorpora parrilla oscurecida, ópticas Full LED, llantas de 19 pulgadas, alerón trasero y sistema de escape doble. El interior incluye asientos de cuero con regulación eléctrica, volante con emblema oscurecido, detalles exclusivos Dark Horse, pantallas digitales personalizables y sistema de sonido Bang & Olufsen.
Ofrece modos de conducción configurables y control mediante la aplicación FordPass. En seguridad, incorpora 7 airbags, paquete Ford Co-Pilot 360 con asistencias semiautónomas, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y monitoreo de presión de neumáticos.
Cuánto cuesta el nuevo Mustang Dark Horse
El precio sugerido es de $128.500.000, con garantía de 3 años o 100.000 km. Las primeras entregas están previstas para septiembre y estará disponible en colores Blanco Oxford, Gris Mercurio y Negro Ebony.
