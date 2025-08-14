SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 15:49

El Mustang Dark Horse debuta en Sudamérica con potencia renovada

Ford anunció la llegada de esta versión de altas prestaciones con motor V8 de cuarta generación, equipamiento orientado a pista y preventa disponible para el mercado argentino.

El nuevo Mustang Dark Horse aterriza en la Argentina

El Dark Horse incorpora un motor Coyote V8 de cuarta generación con 507 CV y 567 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 10 velocidades. Cuenta con diferencial Torsen, suspensión adaptativa MagneRide, frenos Brembo, neumáticos Pirelli P-Zero y funcionalidades de pista como Track Apps y Drift Brake.

En diseño exterior, mantiene proporciones clásicas de Mustang, incorpora parrilla oscurecida, ópticas Full LED, llantas de 19 pulgadas, alerón trasero y sistema de escape doble. El interior incluye asientos de cuero con regulación eléctrica, volante con emblema oscurecido, detalles exclusivos Dark Horse, pantallas digitales personalizables y sistema de sonido Bang & Olufsen.

En diseño exterior, mantiene proporciones clásicas de Mustang, incorpora parrilla oscurecida, ópticas Full LED, llantas de 19 pulgadas, alerón trasero y sistema de escape doble.

Ofrece modos de conducción configurables y control mediante la aplicación FordPass. En seguridad, incorpora 7 airbags, paquete Ford Co-Pilot 360 con asistencias semiautónomas, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y monitoreo de presión de neumáticos.

Cuánto cuesta el nuevo Mustang Dark Horse

El precio sugerido es de $128.500.000, con garantía de 3 años o 100.000 km. Las primeras entregas están previstas para septiembre y estará disponible en colores Blanco Oxford, Gris Mercurio y Negro Ebony.

