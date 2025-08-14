RAM fabricará en Córdoba la nueva pick up Dakota para exportar a toda la región







Será el segundo vehículo fabricado en el nuevo centro de producción de Stellantis en Ferreyra, que recibió una inversión de u$s385 millones para ampliar su capacidad y adaptarse a las demandas del mercado sudamericano.

La nueva RAM Dakota será producida en la Argentina

RAM presentó el prototipo Nightfall, que anticipa la futura pick up mediana Dakota. Este modelo se fabricará en el nuevo centro de producción de pick ups de Stellantis en Córdoba y se exportará a distintos países de la región.

La Dakota será el segundo vehículo fabricado en esa planta, que recibió una inversión de u$s385 millones para ampliar su capacidad y adaptarse a las demandas del mercado sudamericano. El lanzamiento en la Argentina está previsto para fines de este año, mientras que en 2026 llegará a Brasil y otros mercados de América del Sur.

“Con el lanzamiento de este nuevo modelo RAM, reafirmamos la visión de consolidar al Polo Industrial Córdoba como un centro estratégico para la producción de pick-ups en la región. Esta planta, reconocida por su calidad y capacidad, suma ahora la fuerza y el legado de RAM, una marca icónica en el mundo de las camionetas. Es un orgullo que, gracias al talento y compromiso de nuestro equipo en Ferreyra, podamos producir en Argentina un vehículo que combina robustez, tecnología y el ADN 100% RAM para conquistar nuevos mercados”, agregó Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina.

“Dakota es el nombre ideal para marcar la entrada de RAM en un segmento tan competitivo. La excelencia viene con experiencia, y solo Dakota representa todo el legado y conocimiento de la única marca exclusiva de pick-ups en América del Sur”, destacó Juliano Machado, vicepresidente de RAM para la región.

ram-dakota El lanzamiento en la Argentina está previsto para fines de este año, mientras que en 2026 llegará a Brasil y otros mercados de América del Sur. RAM fabricará en Córdoba la nueva pick up Dakota El Nightfall Concept fue mostrado en un evento en San Pablo. Presenta parrilla frontal con el nombre RAM calado, firma lumínica LED conectada a los faros, capó con toma de aire y luces ámbar, paragolpes con ganchos de remolque, winche eléctrico y protector inferior.

Incluye suspensión FOX®, neumáticos todo terreno de 33 pulgadas, llantas de 18” con beadlock, estribos laterales, pasarruedas y espejos en color negro. En la parte trasera incorpora rueda de auxilio montada en un Rambar con luces LED de largo alcance, faros traseros LED y ganchos de remolque en el paragolpes. La presentación contó con una pintura y gráficos exclusivos. RAM difundirá más información en sus redes sociales en los próximos meses.