Los 5 autos más caros vendidos en subasta: dos leyendas manejadas por Juan Manuel Fangio

Cuando se mencionan autos de colección , los precios que alcanzan en subastas muchas veces parecen inalcanzables. Vehículos únicos, con trayectorias deportivas memorables y fabricados en series sumamente limitadas, llegan a pagarse por sumas que superan decenas e incluso cientos de millones de dólares . En este exclusivo grupo se encuentran modelos que no solo definieron épocas, sino que se convirtieron en verdaderos tesoros del mundo automotor.

Entre estas joyas, hay dos autos que guardan una relación especial con la Argentina: fueron pilotados por el mítico Juan Manuel Fangio, “El Chueco”, en competencias internacionales como la Fórmula 1 y la prestigiosa Mille Miglia italiana. A continuación, el ranking de los cinco autos vendidos en subastas por las cifras más elevadas, con precios que parecen sacados de otro mundo.

En el quinto puesto de esta lista se encuentra la Ferrari 290 MM de 1956, un símbolo de velocidad y leyenda automotriz. Este vehículo fue conducido por Juan Manuel Fangio durante la reconocida carrera Mille Miglia en Italia, lo que le añade un valor histórico incalculable. Su venta alcanzó los 32.5 millones de dólares, cifra que refleja su exclusividad y la grandeza de su piloto.

El cuarto lugar lo ocupa otro clásico de Ferrari, el 250 GTO de 1962, una verdadera joya dentro del mundo de los autos antiguos. Solo se fabricaron 36 unidades de este modelo, lo que contribuye a su alto valor. Esta pieza alcanzó en subasta los 48.4 millones de dólares, consolidándose como uno de los autos de colección más deseados.

ferrari 250

3. Ferrari 330 LM – u$s51.7 millones

En tercer lugar aparece la Ferrari 330 LM, modelo muy cercano al 250 GTO pero con un motor V12 más potente de 4 litros. Este auto cuenta con un destacado pasado en competencias como Le Mans y Nürburgring, lo que aumenta su prestigio y valor. Fue vendido en subasta por 51.7 millones de dólares, demostrando el peso que tiene su historia deportiva.

ferrari 330

2. Mercedes W196R – u$s53 millones

El segundo puesto cambia de marca y estilo: se trata del Mercedes W196R, un verdadero ícono alemán de la Fórmula 1 de 1956. Piloteado por Juan Manuel Fangio, este auto conocido como “flecha plateada” es una leyenda del automovilismo, y su subasta cerró en 53 millones de dólares, reflejando su trascendencia histórica y deportiva.

mercedes w

1. Mercedes Benz 300 SLR Coupe – u$s157.5 millones

Encabezando el ranking está otro Mercedes, el 300 SLR Coupe de 1955, considerado casi inalcanzable por su precio y exclusividad. Con capacidad para alcanzar los 290 km/h y solo dos unidades fabricadas, este modelo alcanzó la suma récord de 157.5 millones de dólares en subasta. Una auténtica obra maestra que representa la cúspide del coleccionismo automotor.