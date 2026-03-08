Cada vez más mujeres eligen la moto: autonomía, practicidad y seguridad en dos ruedas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, distintos estudios muestran el crecimiento sostenido de las motociclistas en Argentina. Hoy representan más de una cuarta parte de las licencias vigentes y se destacan por su comportamiento responsable en el tránsito.

En el contexto de las actividades por el Día Internacional de la Mujer , distintos análisis sobre la movilidad urbana en Argentina ponen el foco en un fenómeno cada vez más visible: el crecimiento del protagonismo femenino en el mundo de las motos.

El sonido de los motores dejó de ser una escena dominada exclusivamente por hombres. En los últimos 15 años, la presencia de mujeres al volante creció de forma sostenida y el universo de las motocicletas refleja claramente esta transformación.

Las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) muestran la magnitud del cambio. El porcentaje de licencias de conducir particulares en manos de mujeres pasó del 24% en 2009 al 34,6% en 2024 , lo que representa cerca de cinco millones de conductoras en todo el país.

Este avance también se percibe con fuerza en el segmento de las dos ruedas: actualmente las mujeres concentran el 27,3% de las licencias de motocicleta vigentes en Argentina.

Los registros muestran que la tendencia no es nueva. Un informe de 2018 ya señalaba que más de 1,7 millones de mujeres utilizaban motos en el país, una cifra que continuó creciendo con el paso de los años, impulsada por nuevas generaciones que encuentran en este vehículo una herramienta de movilidad y autonomía.

Perfil de las motociclistas y razones para elegir la moto

Un análisis demográfico en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires permite trazar el perfil predominante de las motociclistas. En su mayoría son mujeres jóvenes, urbanas y con necesidades de movilidad práctica: el 62% tiene entre 20 y 39 años.

Además, el 61% utiliza motos de baja cilindrada, generalmente menores a 125 cc, elegidas por su economía, facilidad de manejo y agilidad para desplazarse en entornos urbanos con alto nivel de tránsito.

Desde la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) identifican varias razones que explican esta elección. Entre las principales ventajas aparecen el bajo costo de mantenimiento, el menor consumo de combustible, la facilidad para estacionar, la posibilidad de evitar congestionamientos y la independencia que brinda este tipo de movilidad.

Entre los modelos más elegidos por las mujeres se destacan los scooters, las motos de estilo vintage y las motocicletas de baja cilindrada, especialmente las populares 110 cc, ampliamente utilizadas para desplazamientos cotidianos.

Los datos de la ANSV también revelan una diferencia significativa en el comportamiento vial. Las motociclistas presentan niveles más altos de cumplimiento de normas de seguridad: el 93,5% utiliza casco, solo el 7% supera los límites de velocidad —frente al 16% de los hombres— y apenas el 8,5% da positivo en controles de alcoholemia, contra el 21,8% registrado entre conductores masculinos.

En ese contexto, la imagen de una mujer manejando una moto se consolida como un símbolo de los cambios en la movilidad urbana: una combinación de independencia, practicidad y responsabilidad en el tránsito que refleja el avance de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres.