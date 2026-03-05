BYD presentó la nueva batería Blade Battery y rompe récords con una carga ultrarrápida de apenas minutos

La compañía china reveló la segunda generación del modelo junto con una infraestructura de abastecimiento de alta potencia. El sistema promete reducir drásticamente los tiempos de recarga y mejorar el rendimiento incluso en climas extremos.

La batería Blade ya es una realidad y revoluciona el mercado de autos eléctricos

La automotriz china BYD dio a conocer un importante avance tecnológico en el campo de la movilidad eléctrica con la presentación de la segunda generación de la Batería Blade , acompañada por un nuevo sistema de carga ultrarrápida que busca transformar la experiencia de uso de los vehículos eléctricos.

El anuncio se realizó en Shenzhen, China , donde la compañía explicó que la nueva tecnología apunta a resolver dos de los principales desafíos del sector: la lentitud en los tiempos de carga y el rendimiento limitado de las baterías en temperaturas muy bajas .

Según informó la empresa, el nuevo sistema permite pasar del 10% al 70% de carga en apenas 5 minutos , mientras que el proceso puede alcanzar el 97% de energía en solo 9 minutos , una cifra que marca un nuevo récord dentro de la industria.

Además, el sistema mantiene un desempeño estable incluso en condiciones extremas. En escenarios de -30 °C , el tiempo necesario para cargar del 20% al 97% aumenta apenas tres minutos respecto a lo que ocurre en temperaturas normales.

La Batería Blade de segunda generación es el resultado de seis años de investigación y desarrollo por parte de BYD . En este proceso, la compañía buscó resolver uno de los dilemas técnicos más complejos de la ingeniería de baterías: combinar alta densidad energética con carga rápida .

Gracias a este desarrollo, la densidad energética aumentó alrededor de un 5% respecto a la primera generación, lo que permite mejorar la autonomía de los vehículos sin comprometer la velocidad de carga.

Uno de los modelos que ya incorpora esta tecnología es el DENZA Z9 GT, que puede alcanzar una autonomía de hasta 1.036 kilómetros gracias a la combinación entre la batería Blade y una carrocería optimizada en peso.

Para garantizar la seguridad y controlar la temperatura interna, la empresa desarrolló nuevos sistemas como el “canal de alta velocidad de iones de litio” y un sistema inteligente de gestión térmica, que permiten reducir la generación de calor y mejorar la disipación durante el proceso de carga.

En paralelo al desarrollo de la batería, BYD también presentó un cargador ultrarrápido de 1.500 kW, considerado uno de los más potentes del mundo para vehículos eléctricos.

La compañía anunció además un ambicioso plan de infraestructura que contempla la construcción de 20.000 estaciones de carga ultrarrápida en China, con un despliegue internacional que comenzará a expandirse hacia otros mercados antes de finales de 2026.

Con este avance, BYD busca acelerar la adopción global de los vehículos eléctricos y reducir una de las principales preocupaciones de los usuarios: el tiempo necesario para recargar la energía del vehículo.