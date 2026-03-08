Día internacional de la Mujer 2026: por qué se celebra cada 8 de marzo, origen e historia

Cada 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la Mujer, una fecha que nació de las luchas obreras de comienzos del siglo XX. Huelgas, protestas y tragedias laborales marcaron el origen de una jornada que hoy simboliza el reclamo global por igualdad de derechos.

La historia del Día Internacional de la Mujer está ligada a protestas, huelgas y movimientos sociales que cambiaron la agenda política mundial. Cada 8 de marzo se recuerda ese legado y se renueva el reclamo por igualdad y justicia.

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer , una jornada que recuerda la lucha histórica por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en ámbitos como el trabajo, la política y la vida social. Aunque hoy la fecha está asociada a marchas y reclamos por la igualdad de género, su origen se encuentra en las movilizaciones obreras y feministas de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

La jornada fue reconocida oficialmente por las Naciones Unidas en 1975, pero su historia es mucho más antigua y está marcada por protestas, huelgas laborales y tragedias que pusieron en evidencia las condiciones de explotación que enfrentaban miles de trabajadoras.

El origen del 8 de marzo está estrechamente ligado a las luchas de mujeres trabajadoras durante la industrialización. A comienzos del siglo XX, miles de obreras textiles en Estados Unidos comenzaron a movilizarse para exigir reducción de la jornada laboral, mejores salarios y el derecho al voto .

Una de las protestas más recordadas ocurrió en 1908, cuando unas 15.000 mujeres marcharon en Nueva York para reclamar mejores condiciones laborales y derechos políticos, en un contexto en el que las trabajadoras enfrentaban extensas jornadas y salarios mucho más bajos que los de los hombres.

Estas movilizaciones impulsaron el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos en 1909 , organizado por el Partido Socialista estadounidense, que buscaba visibilizar las demandas laborales y sociales de las mujeres.

La propuesta de un día internacional

La idea de convertir esa jornada en una conmemoración global surgió poco después. En 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso instaurar un Día Internacional de la Mujer para impulsar el sufragio femenino y los derechos laborales.

La propuesta fue aprobada por delegadas de 17 países y al año siguiente se celebró por primera vez, el 19 de marzo de 1911, con manifestaciones masivas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, en las que participaron más de un millón de personas.

Entre los reclamos centrales figuraban el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar en igualdad de condiciones y a recibir formación profesional.

La tragedia que expuso la explotación laboral

Ese mismo año, una tragedia marcó profundamente la historia del movimiento por los derechos de las mujeres: el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde murieron más de 120 trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes.

Las víctimas no pudieron escapar porque las puertas estaban cerradas y el edificio carecía de condiciones de seguridad adecuadas. El hecho generó una ola de protestas y reformas laborales que evidenciaron la precariedad en la que trabajaban miles de mujeres en las industrias textiles.

La huelga de mujeres rusas que fijó la emblemática fecha

El 8 de marzo quedó definitivamente asociado a la conmemoración a partir de 1917, cuando mujeres trabajadoras en Rusia salieron a las calles para exigir “pan y paz” en medio de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial.

La huelga desencadenó protestas masivas que terminaron precipitando la caída del zarismo y, poco después, el reconocimiento del derecho al voto femenino en ese país. Con el tiempo, esa fecha se consolidó como el día de referencia para el movimiento internacional de mujeres.

Del movimiento obrero al reconocimiento global

Durante décadas, la conmemoración estuvo vinculada principalmente a organizaciones obreras y socialistas, pero el alcance de la jornada creció con el avance de los movimientos feministas.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar oficialmente el Día Internacional de la Mujer y, dos años después, invitó a todos los países a conmemorar la fecha como una jornada dedicada a los derechos de las mujeres y la paz internacional.

Una fecha de memoria y reclamo

Más de un siglo después de aquellas primeras protestas, el 8 de marzo se mantiene como una jornada de reflexión y movilización. En distintos países del mundo, millones de mujeres salen a las calles para recordar la historia de esas luchas y para exigir igualdad salarial, el fin de la violencia de género y mayores derechos sociales y políticos.

Así, el Día Internacional de la Mujer no es solo una efeméride: es también el recordatorio de una lucha colectiva que comenzó en las fábricas y que sigue vigente en la agenda global.