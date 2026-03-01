Dramático accidente en el motociclismo: David Alonso fue arrollado tras una caída en Tailandia + Seguir en









El piloto colombiano perdió el conocimiento luego de un choque múltiple en Buriram. Los primeros estudios médicos descartaron fracturas y lesiones graves.

El escalofriante accidente de Alonso

El comienzo de la temporada 2026 del Mundial de Moto 2 quedó marcado por un estremecedor accidente protagonizado por David Alonso durante el Gran Premio de Tailandia, disputado en el circuito de Buriram. El colombiano cayó en plena pista y fue impactado por otro competidor, en un episodio que obligó a detener la carrera con bandera roja.

El incidente ocurrió en la tercera vuelta, cuando el piloto del Aspar Team perdió el control tras una maniobra en la curva 10. En la secuencia se vieron involucrados Senna Agius y Filip Salac, este último sin margen para evitar el contacto cuando Alonso ya estaba en el suelo.

Atención médica para Alonso y alivio en el paddock Tras quedar tendido e inconsciente, el campeón mundial de Moto3 2024 fue asistido por los servicios médicos y retirado en camilla. Minutos después, su equipo confirmó que había recuperado la conciencia y fue trasladado al centro médico del circuito para realizar estudios.

alonso Tras quedar tendido e inconsciente, el campeón mundial de Moto3 2024 fue asistido por los servicios médicos y retirado en camilla. Los primeros partes oficiales descartaron fracturas, aunque el piloto manifestó fuertes dolores en uno de sus brazos. “Estoy bien, no tengo nada roto, pero fue un golpe muy fuerte”, declaró más tarde.

La competencia se reanudó y terminó con victoria de Manuel González, acompañado en el podio por Izan Guevara y Daniel Holgado. Mientras tanto, Alonso permanecerá en observación médica antes de la próxima cita del calendario, prevista para el 20 de marzo en Brasil.

