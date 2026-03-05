Tesla intenta recuperarse en Europa, tras la caída de ventas y enfrenta nueva competencia en el mercado eléctrico

Las empresa atraviesa un período de cambios: tras la caída en 2025, nuevos datos muestran señales mixtas entre recuperación y retroceso.

Tesla , el fabricante de autos eléctricos liderado por Elon Musk , atraviesa un momento complejo en el mercado europeo. Tras un 2025 marcado por una fuerte caída en ventas , nuevos datos de 2026 muestran señales de estabilización en algunos países, aunque la competencia y los cambios del mercado siguen afectando su desempeño.

Durante los últimos años, Europa fue uno de los principales motores de crecimiento para la compañía. Sin embargo, el escenario cambió: el mercado de autos eléctricos sigue expandiéndose, pero Tesla enfrenta una presión cada vez mayor de nuevos fabricantes; especialmente marcas chinas, que han ganado participación rápidamente.

Los datos más recientes indican que Tesla vendió 8.075 vehículos en Europa en enero de 2026 , una cifra inferior a los 9.733 registrados en el mismo mes de 2025 , lo que refleja una caída significativa pese al crecimiento general del mercado eléctrico en la región.

El descenso forma parte de una tendencia más amplia: las ventas de Tesla en Europa cayeron cerca de 27% durante 2025 , un retroceso importante para una empresa que durante años dominó el segmento de autos eléctricos en el continente.

En algunos mercados clave, el impacto fue especialmente fuerte . Por ejemplo, las matriculaciones bajaron en países como Francia, Noruega o Países Bajos, donde históricamente Tesla había logrado buenos resultados.

Señales de recuperación en 2026

A pesar de este escenario complicado, los datos de febrero de 2026 muestran signos de recuperación en algunos países europeos. En Francia, por ejemplo, las matriculaciones de Tesla crecieron alrededor de 55% interanual, mientras que en Portugal se duplicaron y también hubo subas importantes en España, Noruega y Bélgica.

Estos números sugieren que la empresa podría estar estabilizando su posición en el mercado europeo después de casi dos años de volatilidad. Sin embargo, en otros países como Países Bajos, Dinamarca o Italia, las ventas siguieron cayendo.

La competencia que preocupa a Tesla

Uno de los principales desafíos para la empresa es la creciente competencia de fabricantes chinos de vehículos eléctricos, especialmente la marca BYD, que ha ganado terreno en Europa con modelos más accesibles.

Además, algunos analistas consideran que la gama actual de Tesla empieza a mostrar señales de envejecimiento frente a la aparición de nuevos modelos eléctricos de otras marcas. Para responder a este escenario, la compañía lanzó versiones más económicas de sus modelos Model 3 y Model Y, con el objetivo de atraer más compradores.

El contexto del sector también cambió. El mercado europeo de autos eléctricos sigue creciendo y ya representa una parte importante de las ventas de vehículos nuevos, pero esa expansión ya no está dominada por un solo fabricante.