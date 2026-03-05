La firma premium del gigante automotriz presentó el nuevo modelo que marca un nuevo récord en el universo de los vehículos a batería.

La carrera por lograr autos eléctricos con mayor autonomía y tiempos de carga más cortos acaba de sumar un nuevo protagonista. La firma china Denza , división premium del gigante BYD , lanzó oficialmente el Denza Z9 GT , un modelo que se posiciona como el vehículo eléctrico de producción con mayor autonomía del mundo .

El nuevo modelo llega al mercado en cinco versiones , con precios que van desde 269.800 hasta 369.800 yuanes (aproximadamente entre u$s 39.100 y u$s53.600 dólares ). Entre las novedades se destaca la incorporación de una versión de tracción trasera con un solo motor , ampliando la oferta dentro de la gama.

Uno de los puntos más llamativos del Denza Z9 GT es su autonomía eléctrica bajo el ciclo CLTC , que alcanza 1.036 kilómetros , una cifra que supera a la mayoría de los modelos eléctricos actuales y lo coloca como referencia global en este aspecto.

En términos de diseño, el modelo presenta un frente rediseñado con líneas más marcadas , faros estilizados y la incorporación de sensor LiDAR , pensado para sistemas avanzados de asistencia a la conducción. El perfil mantiene una estética deportiva con manijas ocultas y nuevas llantas , mientras que la parte trasera adopta una silueta fastback con luces horizontales y un alerón integrado.

El habitáculo también fue actualizado. El interior conserva el esquema de tres pantallas , con una gran pantalla central flotante, además de un volante rediseñado , iluminación ambiental dinámica y nuevos materiales. Entre las configuraciones disponibles aparece el exclusivo interior “Rojo Lava” , con detalles en fibra de carbono y asientos deportivos.

En cuanto a las prestaciones, la versión de un solo motor entrega 370 kW (496 CV), mientras que la variante más potente incorpora tres motores eléctricos que desarrollan 230 kW, 310 kW y 310 kW, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos.

El modelo utiliza la Blade Battery 2.0, la nueva generación de baterías desarrolladas por BYD. Este sistema permite una carga ultrarrápida: según la marca, puede pasar del 10 % al 97 % en poco más de nueve minutos, un avance significativo frente a la mayoría de los eléctricos actuales.

Durante la presentación, el CEO de BYD, Wang Chuanfu, explicó con humor por qué la carga se detiene en 97% y no en 100%: “Siempre hay que dejar un poco de margen para el frenado regenerativo”.

Además de la versión completamente eléctrica, el Denza Z9 GT también contará con una variante híbrida enchufable (PHEV) capaz de recorrer hasta 401 km en modo eléctrico bajo el ciclo CLTC.

Con este lanzamiento, BYD refuerza su estrategia global en el segmento de vehículos eléctricos de alta tecnología, un mercado donde las automotrices chinas avanzan con rapidez y presionan cada vez más a los fabricantes tradicionales.