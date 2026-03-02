Día del motociclista argentino: historia, comunidad y celebración + Seguir en









Cada 5 de marzo se recuerda al pionero José Luis Carlessi Manzanares y se pone en valor la pasión por las motos. En ese marco, se está gestando un encuentro exclusivo para los riders en el país.

Se viene el Día del Motoclista en el país

La Argentina celebra este 5 de marzo el Día del Motociclista Argentino, una fecha que reconoce el espíritu aventurero y la cultura de la moto como símbolo de libertad y exploración. La conmemoración rinde homenaje a José Luis Carlessi Manzanares, apodado el “Conde Javornovich”, quien recorrió el país transportando repuestos y correspondencia a zonas remotas, convirtiéndose en una figura emblemática del motociclismo nacional.

Día del Motociclista: un legado que atraviesa generaciones La jornada no solo evoca la historia, sino también la vigencia de una comunidad que mantiene vivos los valores de camaradería, conexión con el camino y espíritu de aventura. En 2026, además, la celebración adquiere un significado especial para Royal Enfield, que cumple 125 años como la marca de motocicletas en producción continua más antigua del mundo. Fundada en 1901, la compañía consolidó un legado asociado a la autenticidad y a una forma particular de vivir el motociclismo.

En línea con esta fecha, la marca organizará del 27 al 29 de marzo el REunión 2026, su evento oficial para propietarios en la Argentina. La propuesta contempla tres días de actividades que incluyen un ride abierto a todos los modelos Royal Enfield, experiencias de manejo, test ride de nuevas unidades, desafíos, espacios de integración, música y gastronomía.

El encuentro busca consolidar el vínculo entre la marca y su comunidad local, reforzando una identidad que prioriza la experiencia compartida y la pasión por las dos ruedas. En el país, la firma opera junto a Grupo Simpa, su distribuidor oficial.

Así, entre historia y presente, el Día del Motociclista Argentino vuelve a poner en primer plano una cultura que trasciende generaciones y mantiene intacta su esencia sobre el asfalto.

