China consolida su liderazgo en autos eléctricos y marca el ritmo del mercado global + Agregar ámbito en









Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta un fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos, con China como actor dominante en producción, ventas y tecnología a nivel global.

China domina la industria automotriz mundial

El mercado global de autos eléctricos continúa en expansión y todo indica que 2026 será un año clave para su consolidación. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las ventas podrían alcanzar los 23 millones de unidades, representando cerca del 30% de los vehículos nuevos vendidos en el mundo.

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En este escenario, China se mantiene como el principal protagonista, concentrando cerca del 60% de las ventas globales y liderando también la producción. Las automotrices del gigante asiático no solo dominan su mercado interno, sino que avanzan con fuerza en exportaciones hacia Europa, América Latina y otras regiones emergentes.

Expansión global y cambio estructural El crecimiento del sector no es homogéneo, pero sí sostenido. Mientras que algunos mercados mostraron retrocesos puntuales a comienzos de 2026, regiones como Europa, Asia-Pacífico y América Latina registraron subas significativas en la adopción de vehículos eléctricos.

autos electricos movilidad sustentable IA.jpg El crecimiento del sector no es homogéneo, pero sí sostenido. Mientras que algunos mercados mostraron retrocesos puntuales a comienzos de 2026, regiones como Europa, Asia-Pacífico y América Latina registraron subas significativas en la adopción de vehículos eléctricos.

El informe también destaca que los fabricantes chinos tienen un rol clave en la cadena de suministro, especialmente en la producción de baterías, donde concentran más del 80% del mercado mundial. Esta ventaja industrial refuerza su posición estratégica frente a competidores de Estados Unidos y Europa.

A largo plazo, las proyecciones son contundentes: el parque global de vehículos eléctricos podría multiplicarse en la próxima década, impulsado por la baja en los costos de las baterías, políticas públicas y la necesidad de reducir emisiones. En ese contexto, China no solo lidera el presente, sino que también se perfila como el principal arquitecto del futuro de la movilidad.