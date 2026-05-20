El auto utilitario eléctrico que llegará a Sudamérica este 2026

Un modelo que permitirá expansión en el mercado local para vehículos que requieran espacio de guardado y resistencia para traslado de equipamiento.

La llegada de la Transit City marcará un nuevo paso para la expansión de vehículos eléctricos utilitarios en Sudamérica.

La marca Ford confirmó la llegada de la nueva Transit City 100% eléctrica a Sudamérica hacia fines de 2026. La presentación del utilitario coincidió con su lanzamiento en Europa y formó parte de la estrategia de electrificación que la automotriz desarrolla dentro del segmento de vehículos comerciales.

La división Ford Pro avanzó con este modelo luego de incorporar nuevas variantes de trabajo a la gama Ranger. La compañía orientó el nuevo vehículo a tareas urbanas y operaciones de distribución de última milla. El utilitario ocupará un escalón por debajo de la E-Transit dentro de la oferta de la marca.

La empresa diseñó la Transit City para clientes comerciales y compañías que buscan reducir gastos operativos y disminuir emisiones dentro de sus flotas. La propuesta también apunta a mantener capacidad de carga y niveles de productividad para actividades logísticas cotidianas.

La nueva van eléctrica contará con un motor de 150 CV y una batería LFP de 56 kWh . La configuración permitirá alcanzar hasta 254 kilómetros de autonomía bajo el ciclo combinado WLTP. El rendimiento urbano llegará hasta 381 kilómetros según los datos difundidos por la automotriz.

Ford explicó que cerca del 90% de los vehículos destinados a distribución urbana recorren menos de 110 kilómetros por día . La marca desarrolló este modelo a partir de esa demanda específica del mercado comercial y de reparto. La Transit City ofrecerá diferentes configuraciones para adaptarse a distintas actividades . La gama incluirá versiones furgón y chasis-cabina, además de opciones con diversas longitudes y alturas de carrocería.

La variante furgón dispondrá de hasta 8,5 metros cúbicos de capacidad de carga y permitirá transportar cerca de 1.275 kilogramos. La alternativa chasis-cabina apuntará a servicios urbanos, asistencia técnica y unidades con carrozados especiales. Ford buscará captar clientes vinculados a mantenimiento, logística y operaciones comerciales de corta distancia.

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Los detalles del auto eléctrico Ford que llegará a la Argentina

La nueva Transit City llegará al mercado argentino antes de fin de año según indicó la compañía durante la presentación regional del modelo. La estrategia de Ford incluirá la expansión de vehículos eléctricos dentro del segmento utilitario en América Latina.

El equipamiento del vehículo incorporará una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La dotación de serie también incluirá arranque sin llave, aire acondicionado, asiento del conductor calefaccionado y cámara de retroceso. Además Ford sumará distintos sistemas de asistencia a la conducción dentro del paquete de seguridad. El utilitario ofrecerá frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y alerta de cambio involuntario de carril.

La configuración tecnológica también incorporará sensores de estacionamiento delanteros y traseros. La marca buscará mejorar la maniobrabilidad del vehículo dentro de entornos urbanos y zonas de carga. El ecosistema Ford Pro permitirá conectar la Transit City con herramientas de carga y telemática. Los administradores de flotas podrán controlar información vinculada a ubicación, consumo y estado de batería en tiempo real.

La propuesta eléctrica de Ford pondrá el foco en operaciones comerciales urbanas con recorridos diarios moderados. La compañía eligió ese segmento debido a la creciente demanda de soluciones de movilidad con menores emisiones.

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Todo lo que tenés que saber sobre la Ford Transit City

La Transit City admitirá carga rápida en corriente continua de hasta 87 kW. El sistema permitirá recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 33 minutos. La tecnología de recarga rápida también ofrecerá una recuperación parcial de autonomía en períodos cortos. Una carga de apenas 10 minutos aportará cerca de 68 kilómetros adicionales.

La versión compatible con corriente alterna de 11 kW necesitará alrededor de cuatro horas y media para pasar del 10% al 80% de batería. Ford desarrolló esa configuración para operaciones comerciales con tiempos de recarga programados. La estrategia regional de Ford Pro buscará ofrecer distintas alternativas dentro del segmento de utilitarios. La marca apuntará a empresas que requieren vehículos adaptados a nuevas exigencias ambientales y operativas.