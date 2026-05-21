Los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina muestran que entre enero y abril de 2026 se vendieron más de 2.345 unidades impulsadas por motores eléctricos. La comparación interanual dio a conocer un incremento del 819,6%, frente a las 255 unidades patentadas durante el mismo período del año pasado.
Los autos eléctricos más vendidos en Argentina y a cuántos sueldos mínimos equivalen
Conocé las ofertas de un mercado que se encuentra atravesando un período de crecimiento en ventas dentro del territorio nacional.
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La eliminación de aranceles de importación, impulsada por el Gobierno nacional, modificó el escenario comercial para este tipo de vehículos. La medida permitió una mayor llegada de modelos eléctricos y amplió la oferta disponible en concesionarias del país.
Sin embargo, y a pesar de la apertura, los valores de mercado todavía ubican a estos vehículos lejos del ingreso promedio de gran parte de los trabajadores formales. El cálculo realizado sobre el salario neto promedio del sector privado mostró que el modelo más económico exige más de 15 ingresos mínimos, mientras que el vehículo más caro supera los 35 salarios.
La referencia salarial tomada para la comparación corresponde al ingreso neto promedio del sector privado registrado de enero de 2026, el cual el Ministerio de Capital Humano informó un promedio de $1.753.134 mensuales. Los precios de cada modelo parten de la lista difundida por la Cámara del Comercio Automotor.
Ranking de autos eléctricos más vendidos
El liderazgo del mercado argentino quedó definido en el siguiente podio:
- primer puesto para el BYD Dolphin Mini, un modelo que acumuló 1.299 unidades patentadas, entre enero y abril y consiguió una amplia diferencia respecto del resto de los vehículos eléctricos vendidos en el país
- el segundo lugar del ranking quedó para el BYD Yuan PRO, un SUV compacto que registró 496 unidades comercializadas durante el primer cuatrimestre de 2026
- el tercer puesto del podio quedó en manos del Chevrolet Spark. El modelo acumuló 142 unidades vendidas entre enero y abril
Las características de estas unidades se organizan así:
BYD Dolphin Mini
- motor eléctrico de 88 CV
- versiones con baterías de 30 kWh y 43,2 kWh
- autonomía declarada de 280 y 380 kilómetros
BYD Yuan PRO
- motor eléctrico de 174 CV
- torque de 290 Nm
- batería Blade LFP de 45 kWh
- autonomía declarada de 380 kilómetros, según el ciclo NED
Chevrolet Spark
- motor eléctrico de 102 CV
- torque de 180 Nm
- batería de 42 kWh
- autonomía declarada de hasta 360 kilómetros
JMEV Easy 3
- batería de iones de litio de 30,24 kWh
- sistema de refrigeración líquida
- autonomía declarada de 330 kilómetros, según el ciclo CLTC
- carga rápida del 20% al 80%, en 40 minutos
BAIC EU5
- motor eléctrico de 161 CV
- torque de 240 Nm
- batería de 49,6 kWh
- autonomía declarada de 401 kilómetros
Renault Kangoo E-Tech
- motor de 120 CV
- torque de 245 Nm
- batería de 45 kWh
- autonomía declarada de 300 kilómetros, según el ciclo WLTP
- carga rápida de 80 kW en corriente continua
- recuperación de 170 kilómetros de autonomía en 30 minutos
Geely EX5
- 36 unidades vendidas entre enero y abril de 2026
- precio de USD 34.800
- valor equivalente a $49.416.000
- compra estimada en 28,2 salarios netos promedio
- motor eléctrico de 214 CV
- batería LFP de 60,22 kWh
- autonomía declarada de 430 kilómetros, según el ciclo WLTP
Volvo EX30
- 32 unidades comercializadas en el primer cuatrimestre
- modelo más caro del ranking
- precio promedio de USD 43.500
- valor equivalente a $61.770.000
- compra estimada en 35,2 salarios netos promedio
- motor eléctrico de 272 CV
- autonomía de hasta 476 kilómetros, según el ciclo WLTP
- carga rápida del 10% al 80%, en menos de 30 minutos
Great Wall ORA 03
- 29 unidades vendidas entre enero y abril
- precio de USD 31.000
- valor equivalente a $44.020.000
- compra estimada en 25,1 salarios netos promedio
- motor eléctrico de 169 CV
- torque de 250 Nm
- batería LFP de 48 kWh
- autonomía declarada de 310 kilómetros, según el ciclo WLTP
JAC EV30X
- 10 unidades patentadas en el período analizado
- precio de USD 30.500
- valor equivalente a $43.310.000
- compra estimada en 24,7 salarios netos promedio
- motor eléctrico de 135 CV
- torque de 175 Nm
- batería LFP de 41 kWh con refrigeración líquida
- autonomía declarada de 293 kilómetros, según el ciclo WLTP