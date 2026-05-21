Los autos eléctricos más vendidos en Argentina y a cuántos sueldos mínimos equivalen + Agregar ámbito en









Conocé las ofertas de un mercado que se encuentra atravesando un período de crecimiento en ventas dentro del territorio nacional.

Los autos eléctricos forman parte de una renovación del mercado automotriz. Depositphotos

Los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina muestran que entre enero y abril de 2026 se vendieron más de 2.345 unidades impulsadas por motores eléctricos. La comparación interanual dio a conocer un incremento del 819,6%, frente a las 255 unidades patentadas durante el mismo período del año pasado.

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La eliminación de aranceles de importación, impulsada por el Gobierno nacional, modificó el escenario comercial para este tipo de vehículos. La medida permitió una mayor llegada de modelos eléctricos y amplió la oferta disponible en concesionarias del país.

Sin embargo, y a pesar de la apertura, los valores de mercado todavía ubican a estos vehículos lejos del ingreso promedio de gran parte de los trabajadores formales. El cálculo realizado sobre el salario neto promedio del sector privado mostró que el modelo más económico exige más de 15 ingresos mínimos, mientras que el vehículo más caro supera los 35 salarios.

La referencia salarial tomada para la comparación corresponde al ingreso neto promedio del sector privado registrado de enero de 2026, el cual el Ministerio de Capital Humano informó un promedio de $1.753.134 mensuales. Los precios de cada modelo parten de la lista difundida por la Cámara del Comercio Automotor.

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Ranking de autos eléctricos más vendidos El liderazgo del mercado argentino quedó definido en el siguiente podio: primer puesto para el BYD Dolphin Mini, un modelo que acumuló 1.299 unidades patentadas , entre enero y abril y consiguió una amplia diferencia respecto del resto de los vehículos eléctricos vendidos en el país

, entre enero y abril y consiguió una amplia diferencia respecto del resto de los vehículos eléctricos vendidos en el país el segundo lugar del ranking quedó para el BYD Yuan PRO, un SUV compacto que registró 496 unidades comercializadas durante el primer cuatrimestre de 2026

que registró 496 unidades comercializadas durante el primer cuatrimestre de 2026 el tercer puesto del podio quedó en manos del Chevrolet Spark. El modelo acumuló 142 unidades vendidas entre enero y abril Las características de estas unidades se organizan así: BYD Dolphin Mini motor eléctrico de 88 CV

versiones con baterías de 30 kWh y 43,2 kWh

autonomía declarada de 280 y 380 kilómetros BYD Simone Concesionario Oficial BYD BYD Simone | Concesionario Oficial BYD BYD Yuan PRO motor eléctrico de 174 CV

torque de 290 Nm

batería Blade LFP de 45 kWh

autonomía declarada de 380 kilómetros, según el ciclo NED Chevrolet Spark motor eléctrico de 102 CV

torque de 180 Nm

batería de 42 kWh

autonomía declarada de hasta 360 kilómetros en-el-garage-de-insideevs-chevrolet-spark-euv-2025-1 (1) JMEV Easy 3 batería de iones de litio de 30,24 kWh

sistema de refrigeración líquida

autonomía declarada de 330 kilómetros, según el ciclo CLTC

carga rápida del 20% al 80%, en 40 minutos BAIC EU5 motor eléctrico de 161 CV

torque de 240 Nm

batería de 49,6 kWh

autonomía declarada de 401 kilómetros BAIC EU5 BAIC Renault Kangoo E-Tech motor de 120 CV

torque de 245 Nm

batería de 45 kWh

autonomía declarada de 300 kilómetros, según el ciclo WLTP

carga rápida de 80 kW en corriente continua

recuperación de 170 kilómetros de autonomía en 30 minutos Geely EX5 36 unidades vendidas entre enero y abril de 2026

precio de USD 34.800

valor equivalente a $49.416.000

compra estimada en 28,2 salarios netos promedio

motor eléctrico de 214 CV

batería LFP de 60,22 kWh

autonomía declarada de 430 kilómetros, según el ciclo WLTP parabrisas parabrisas perfil Volvo EX30 32 unidades comercializadas en el primer cuatrimestre

modelo más caro del ranking

precio promedio de USD 43.500

valor equivalente a $61.770.000

compra estimada en 35,2 salarios netos promedio

motor eléctrico de 272 CV

autonomía de hasta 476 kilómetros, según el ciclo WLTP

carga rápida del 10% al 80%, en menos de 30 minutos Great Wall ORA 03 29 unidades vendidas entre enero y abril

precio de USD 31.000

valor equivalente a $44.020.000

compra estimada en 25,1 salarios netos promedio

motor eléctrico de 169 CV

torque de 250 Nm

batería LFP de 48 kWh

autonomía declarada de 310 kilómetros, según el ciclo WLTP CN060525A minuto motor JAC EV30X 10 unidades patentadas en el período analizado

precio de USD 30.500

valor equivalente a $43.310.000

compra estimada en 24,7 salarios netos promedio

motor eléctrico de 135 CV

torque de 175 Nm

batería LFP de 41 kWh con refrigeración líquida

autonomía declarada de 293 kilómetros, según el ciclo WLTP