India prepara un "jaque mate" a China con el auto eléctrico más barato del mercado + Agregar ámbito en









La firma asiática acelera su estrategia con el flamante modelo renovado que apunta a romper la industria por precio y prestaciones, con la mira puesta en competir más allá del país.

El nuevo vehículo indio que promete romper el mercado

El avance de la movilidad eléctrica suma un nuevo capítulo con la apuesta de Tata Motors, que presentó la renovación del Tiago EV, un modelo urbano que promete posicionarse como uno de los autos eléctricos más accesibles del mercado global. Con un rediseño completo, mejoras tecnológicas y mayor eficiencia, el vehículo apunta a competir no solo en la India, sino también en mercados internacionales.

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La marca busca dar un salto estratégico frente a fabricantes chinos, con un producto que podría desembarcar en Europa con un precio cercano a los 8.000 euros, una cifra que lo ubicaría muy por debajo de sus rivales directos.

Un eléctrico barato que quiere conquistar nuevos mercados El renovado Tata Tiago EV incorporará cambios estéticos importantes, con líneas más modernas, luces LED y un perfil más cercano a los estándares europeos. En el interior, se espera una evolución significativa con tablero digital, pantalla multimedia de mayor tamaño y nuevas asistencias de seguridad, incluyendo cámara 360° y múltiples airbags.

tiago El renovado Tata Tiago EV incorporará cambios estéticos importantes, con líneas más modernas, luces LED y un perfil más cercano a los estándares europeos.

La clave, sin embargo, estará en su sistema eléctrico. Actualmente ofrece autonomías de hasta 293 km, pero la actualización podría incluir baterías más eficientes y mejoras en la carga rápida, uno de los puntos más cuestionados del modelo actual.

Aunque su foco inicial seguirá siendo el mercado indio, el interés está puesto en su posible expansión global. Con un precio base que hoy ronda los 7.500 euros, Tata Motors busca consolidar un vehículo accesible que podría redefinir el segmento de entrada eléctrico y desafiar el dominio asiático en este nicho.