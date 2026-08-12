Con Peugeot como protagonista, Stellantis refuerza su estrategia en utilitarios

Las marcas del grupo exhiben su gama de vehículos comerciales y lanzan nuevas propuestas para profesionales y empresas.

Stellantis participa de la ExpoTransporte 2026 con una fuerte presencia en el segmento de utilitarios livianos, mostrando su portafolio de modelos orientados al trabajo. El evento se desarrolla del 11 al 13 de agosto en La Rural de Palermo y reúne a los principales actores del transporte de cargas y pasajeros.

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A través de sus marcas Peugeot y Citroën , el grupo presenta una oferta pensada para pymes, profesionales y empresas logísticas que buscan eficiencia, versatilidad y confiabilidad en sus operaciones.

En el stand, Citroën exhibe modelos como Berlingo, Jumpy y Jumper , mientras que Peugeot muestra Partner, Expert Mixta y anticipa una de las novedades del evento: la nueva Partner Rapid , que se presenta en avant-première antes de su lanzamiento comercial previsto para fines de 2026.

Con una participación del 41,5% en el segmento de vans en Argentina , Stellantis se posiciona como líder en este mercado, impulsado por el desempeño conjunto de sus marcas.

En paralelo a la muestra, ambas marcas ofrecen condiciones comerciales especiales durante todo el mes , con alternativas de financiación a tasa 0%.

La nueva Partner Rapid se posicionará como una alternativa accesible dentro del segmento B-Van, con un volumen de carga cercano a los 3,3 m³.

Entre las opciones disponibles se destacan:

Créditos UVA de hasta $30 millones a 36 meses

Financiación tradicional de hasta $35 millones a 18 meses

Además, los clientes pueden acceder a planes de ahorro con adjudicación pactada, diseñados para facilitar la incorporación de vehículos comerciales a flotas o emprendimientos.

Como incentivo adicional, quienes se suscriban durante agosto podrán obtener un 50% de descuento en seguros durante los primeros tres meses.

Una nueva apuesta en el segmento B-Van

Uno de los focos de la estrategia es la ampliación de la oferta de entrada de gama. La nueva Partner Rapid se posicionará como una alternativa accesible dentro del segmento B-Van, con un volumen de carga cercano a los 3,3 m³.

El modelo se sumará a la gama como una opción competitiva en relación precio-producto, orientada especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Además, será el tercer vehículo de producción regional de Peugeot, reforzando la presencia industrial de la marca en la región.