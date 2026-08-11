Financiamiento automotor: lanzan créditos para comprar 0km en hasta 48 cuotas

La propuesta ofrece préstamos personales de hasta $20 millones con tasas diferenciadas y gestión directa en concesionarios.

El Banco Nación presentó una nueva línea de financiamiento para la compra de vehículos 0km en alianza con Volkswagen Argentina. La iniciativa busca facilitar el acceso a unidades nuevas mediante créditos personales sin prenda y condiciones preferenciales según el perfil del cliente.

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El programa permite solicitar hasta $20.000.000 para adquirir vehículos cuyo valor no supere los $60 millones , con plazos que van desde 24 hasta 48 meses.

El esquema establece tasas nominales anuales (TNA) variables según el vínculo del cliente con el banco . Quienes acrediten haberes en la entidad acceden a condiciones más favorables, con tasas del 27% a 24 meses y 30% hasta 48 meses , mientras que para el resto de los usuarios se ubican en 37% y 40% , respectivamente.

La operatoria se realiza exclusivamente en concesionarios oficiales adheridos , donde también se puede consultar la disponibilidad de modelos y avanzar con la solicitud crediticia.

El programa permite solicitar hasta $20.000.000 para adquirir vehículos cuyo valor no supere los $60 millones, con plazos que van desde 24 hasta 48 meses.

Entre los vehículos alcanzados figuran opciones como Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok , siempre dentro del límite de precio establecido.

Un esquema pensado para ampliar el acceso

El programa, denominado “+Autos con BNA”, se posiciona como una alternativa para dinamizar el mercado en un contexto donde el financiamiento vuelve a ganar protagonismo.

El crédito se otorga bajo sistema francés y está sujeto a evaluación crediticia, de acuerdo con la normativa vigente. Desde las entidades involucradas destacan que el objetivo es ofrecer herramientas que se adapten a distintas necesidades de los clientes.

También avanza la refinanciación digital de deudas

En paralelo, el banco lanzó una herramienta para refinanciar deudas de tarjetas de crédito de forma 100% online, orientada a clientes con dificultades de pago.

La propuesta permite acceder a planes de hasta 96 meses y ya acumula más de 62.000 operaciones en lo que va del año, por montos superiores a $310.000 millones.

Con estas iniciativas, la entidad apunta a ampliar el acceso al crédito y ofrecer soluciones tanto para la compra de bienes como para la regularización financiera.