Honda Motor celebra 48 años en el país y 20 de producción local

La automotriz y fabricante de motos refuerza su estrategia industrial con inversiones, nuevos proyectos y expansión de su red en la Argentina.

La filial local de Honda conmemora dos hitos clave en su historia: 48 años de presencia en la Argentina y dos décadas desde el inicio de su producción nacional. La compañía destaca así una trayectoria sostenida en base a la inversión, la innovación y el desarrollo industrial.

Desde su desembarco en 1978, la marca fue ampliando su portafolio y consolidando su posicionamiento en el mercado. El punto de inflexión llegó en 2006 con el inicio de la fabricación local , lo que marcó el comienzo de una etapa de crecimiento sostenido.

En estos 20 años, Honda logró producir más de 1,7 millones de motocicletas en el país , incorporando más de 30 modelos a su línea local. Este proceso estuvo acompañado por inversiones constantes que permitieron fortalecer la cadena de valor e incrementar la participación de proveedores nacionales .

Un paso reciente en esa estrategia fue la ampliación de su capacidad industrial con la producción de cuatriciclos en su planta de Campana, incluyendo el modelo Honda TRX420FM, con una inversión superior a u$s 24 millones .

A nivel comercial, la empresa avanzó con nuevas herramientas para ampliar su llegada al público. En julio anunció la creación de Honda Plan Argentina , una unidad orientada a ofrecer planes de ahorro para motocicletas.

Un paso reciente en esa estrategia fue la ampliación de su capacidad industrial con la producción de cuatriciclos en su planta de Campana, incluyendo el modelo Honda TRX420FM, con una inversión superior a u$s24 millones.

Actualmente, la operación local combina producción industrial con una amplia oferta de productos, que incluye motocicletas, automóviles, motores y equipos de fuerza. Todo esto se apoya en una red de 274 concesionarios oficiales distribuidos en el país.

Una estrategia de largo plazo con foco local

Los avances forman parte de una visión integral que incluye inversión, generación de empleo, desarrollo de proveedores y crecimiento exportador. Desde la compañía destacan que estos aniversarios reflejan una relación de largo plazo con el país.

En esa línea, Keiji Inoue, presidente de la filial local, subrayó la continuidad del compromiso con la industria nacional y el potencial de crecimiento a futuro.

Con una operación consolidada en su complejo industrial de Campana, Honda atraviesa un momento de fortalecimiento productivo, apoyado en nuevas líneas de fabricación y en la expansión de su capacidad instalada, lo que posiciona a la Argentina como un polo relevante dentro de su estrategia regional.