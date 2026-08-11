Modelos chinos ganan lugar entre los autos más baratos de agosto: cuáles son los modelos y precios + Agregar ámbito en









Cuatro vehículos de origen asiático se posicionan dentro del top ten de los 0km más accesibles del mercado argentino, con precios desde poco más de $24 millones.

El mercado automotor continúa en movimiento y con variación de precios Depositphotos

El ranking de los autos más económicos del mercado local volvió a reconfigurarse en agosto y dejó una novedad clara: el avance de marcas chinas entre las opciones de menor precio. Con listas que apenas superan los $32 millones en varios casos, estos modelos lograron posicionarse con fuerza en un segmento históricamente dominado por terminales tradicionales.

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Entre los protagonistas aparecen el JMEV Easy3, el MG3, el JAC S2 y el Kaiyi X3, que se ubican dentro de los diez vehículos más accesibles del país.

Un eléctrico lidera el ranking por primera vez La principal sorpresa del listado es que el modelo más barato del mercado ahora es 100% eléctrico. El JMEV Easy3 se posiciona en el primer lugar, desplazando a opciones tradicionales de entrada de gama.

Con un precio de referencia de $24,7 millones, este citycar ofrece una autonomía cercana a los 330 kilómetros y la posibilidad de recarga tanto en corriente alterna como continua, lo que marca un cambio en la composición del segmento más económico.

Un top ten con mayor diversidad de propuestas El ingreso de estos modelos modificó la estructura del ranking, que ahora combina autos compactos, hatchbacks y SUV chicos. La franja de precios se concentra entre los $24,7 millones y los $33 millones, con opciones como el Renault Kwid, el Hyundai HB20, el Volkswagen Polo, el Fiat Mobi, el Chevrolet Onix y el Fiat Argo.

La franja de precios se concentra entre los $24,7 millones y los $33 millones, con opciones como el Renault Kwid, el Hyundai HB20, el Volkswagen Polo, el Fiat Mobi, el Chevrolet Onix y el Fiat Argo. Otra novedad es la presencia de SUV dentro del grupo más accesible, con propuestas como el JAC S2 y el Kaiyi X3, algo poco habitual hasta hace poco tiempo. Equipamiento y prestaciones como diferencial Más allá del precio, estos modelos buscan destacarse con propuestas competitivas en equipamiento. El MG3, por ejemplo, ofrece motor naftero con caja automática CVT y un consumo contenido, además de un paquete de seguridad completo. Por su parte, el JAC S2 apunta a un uso urbano con un enfoque funcional, mientras que el Kaiyi X3 suma espacio y practicidad para el día a día dentro del segmento SUV. Su valor es de u$s22.000 ($31.900.000). El avance de estas alternativas refleja un cambio en la oferta del mercado, donde nuevas marcas comienzan a ganar terreno apoyadas en precios competitivos y configuraciones adaptadas al uso cotidiano.