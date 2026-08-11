Hoy rematan autos, SUV y camionetas con base desde $4,9 millones: cómo acceder y requisitos

Será una subasta online con unidades de distintas marcas y precios accesibles, orientada tanto a particulares como a empresas.

Una nueva jornada de subastas de vehículos se realiza hoy con una amplia oferta que incluye autos, SUV, pick ups y utilitarios con valores de base competitivos. La iniciativa está a cargo de Monasterio Tattersall Activos y se desarrollará bajo modalidad online, lo que permite participar desde cualquier punto del país.

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El catálogo incluye unidades de marcas como Toyota, Ford, Subaru, Volkswagen, Fiat, Peugeot y Chevrolet , con opciones que apuntan a diferentes perfiles de compradores.

Entre las propuestas se destacan pick ups como la Toyota Hilux 4x4 doble cabina 2018, con base desde $20.000.000, y una Ford Ranger 4x4 diésel 2010 desde $6.000.000. También aparece una Fiat Toro Ranch 2020 con base en $14.000.000.

En el segmento de autos, hay varias unidades del Volkswagen Gol con precios iniciales desde $4.900.000, además de modelos como el Toyota Yaris 2021, el Toyota Corolla 2019, un Peugeot 408 2020 y una Chevrolet Tracker 2022.

También figura un Subaru Outback 2018 con base de $32.000.000 , junto a opciones más accesibles como unidades del Toyota Etios desde $6.500.000.

Entre las propuestas se destacan pick ups como la Toyota Hilux 4x4 doble cabina 2018, con base desde $20.000.000, y una Ford Ranger 4x4 diésel 2010 desde $6.000.000. También aparece una Fiat Toro Ranch 2020 con base en $14.000.000.

Vehículos para uso profesional y flotas

La subasta suma además alternativas orientadas a empresas, como ambulancias basadas en Fiat Ducato en distintas versiones y años, además de motocicletas como la Honda XR250 Tornado 2021.

Este tipo de propuestas suele captar el interés de municipios, prestadores de servicios y compañías que buscan renovar o ampliar flotas a menor costo.

Cómo participar de la subasta online

El proceso se realiza de manera digital y requiere una registración previa en la plataforma. Para habilitar la participación, se debe presentar una garantía: una caución del 10% del valor estimado (mediante depósito o transferencia) o bien un 30% a través de ECHEQ.

Una vez habilitado, cada usuario puede ofertar en tiempo real durante la subasta. Las ofertas no se pueden cancelar y siempre prevalece la de mayor valor. Además, si se recibe una propuesta en los últimos segundos, el sistema extiende automáticamente el cierre para permitir nuevas pujas.

El inicio del cierre está previsto para hoy a las 13, momento a partir del cual se definirá la adjudicación de cada unidad según las ofertas recibidas.