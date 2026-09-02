Autos importados ganan terreno y ya dominan gran parte del mercado argentino en 2026

Los vehículos de origen extranjero representan cerca del 70% de los patentamientos en el año y concentran buena parte del crecimiento del sector.

El mercado automotor argentino acumuló 385.091 unidades patentadas entre enero y agosto de 2026 , lo que representa una caída del 13,3% interanual frente al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

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Más allá del descenso en el volumen total, el sector muestra un cambio estructural cada vez más marcado: la creciente participación de vehículos importados dentro del total de ventas .

En los últimos años, la composición del mercado se modificó de manera sostenida, y desde fines de 2024 la tendencia se aceleró, con los modelos de origen extranjero ganando protagonismo frente a los de producción local.

Actualmente, los vehículos importados representan alrededor del 70% de los patentamientos en la Argentina , mientras que el 30% restante corresponde a modelos de producción nacional.

Dentro de ese escenario, la mayor parte de las unidades proviene de Brasil, seguido por México y China, que gana presencia especialmente en el segmento de SUV.

Los 10 autos importados más vendidos del año

El liderazgo entre los modelos extranjeros está encabezado por el Ford Territory, que se mantiene como el más vendido del segmento importado con 13.830 unidades acumuladas entre enero y agosto.

El liderazgo entre los modelos extranjeros está encabezado por el Ford Territory, que se mantiene como el más vendido del segmento importado con 13.830 unidades acumuladas entre enero y agosto.

A continuación, el ranking completo:

Ford Territory: 13.830 Volkswagen Tera: 10.658 Chevrolet Onix: 9.279 Toyota Yaris: 8.310 Toyota Corolla Cross: 7.503 Toyota Yaris Cross: 7.474 Volkswagen Polo: 7.233 Volkswagen Taos: 6.888 Renault Kwid: 6.795 Renault Kardian: 5.002

Un mercado importado en expansión, pero con líderes locales

Si bien el crecimiento de los importados es evidente, los modelos más vendidos del país siguen siendo de producción nacional.

La Toyota Hilux (21.116 unidades) lidera el ranking general, seguida por el Fiat Cronos (15.894), la Ford Ranger (14.052) y el Peugeot 208 (13.975).

Recién en el quinto puesto aparece el Ford Territory, lo que marca el punto de entrada del primer modelo importado dentro del top general.

Un cambio estructural en el mercado automotor

La creciente presencia de vehículos importados confirma una transformación profunda en la oferta local. La mayor disponibilidad de modelos, la diversificación de orígenes y la fuerte competencia en SUV explican gran parte del fenómeno.

Aun así, la industria nacional mantiene un rol clave en volumen y liderazgo, en un escenario donde la competencia entre producción local e importada redefine el mapa del mercado argentino en 2026.