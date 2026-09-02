El mercado automotor argentino transita un 2026 con altibajos, donde la financiación volvió a ser una herramienta clave para sostener las ventas. En ese contexto, las marcas refuerzan sus estrategias comerciales con propuestas más accesibles, combinando tasas subsidiadas, plazos más largos y montos cada vez más elevados, en busca de dinamizar la demanda de vehículos 0km.
Financiación de autos 0km en septiembre: tasas 0% y créditos de hasta $45 millones
Las principales automotrices lanzan agresivos planes comerciales, plazos extendidos y opciones UVA para reactivar la demanda en el arranque del mes.
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En este escenario, distintas terminales lanzaron en septiembre una batería de planes que incluyen tasa 0%, alternativas UVA y financiamiento que, en algunos casos, alcanza hasta $45.000.000, según modelo y marca.
Peugeot: financiación de hasta $45.000.000
Las propuestas incluyen una Tasa Express del 0% a 18 meses, con hasta $18.000.000 para toda la gama.
Para quienes necesiten mayor financiación, se puede acceder a cualquier modelo con hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses.
En los casos de Boxer, 3008, 408 y 5008, el monto máximo financiado asciende a $45.000.000.
Además, los 208 Allure T200, 208 Allure AT, 208 GT y 2008 pueden financiarse hasta $26.000.000 a 24 meses, con una tasa especial del 22,9%.
También se ofrecen créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, con financiación de hasta $26.000.000.
Citroën: tasa express 0% para toda la gama
La marca propone una Tasa Express 0% a 18 meses, con hasta $18.000.000 para todos sus modelos.
Para montos más altos, ofrece financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses. En el caso del Jumper, el máximo asciende a $45.000.000.
También dispone de créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, con financiación de hasta $26.000.000.
DS Automobiles: propuestas premium con tasa 0%
En el segmento premium, DS ofrece financiación de hasta $26.000.000 con tasa 0% a 18 meses, o bien hasta $45.000.000 con tasa del 19,9% en el mismo plazo.
Otra opción es un crédito UVA a 36 meses con tasa 0%, que permite financiar hasta $30.000.000.
Fiat: hasta $28.000.000 a tasa 0%
Fiat inicia el mes con propuestas agresivas:
- Hasta $24.000.000 con TNA 0% a 12 meses para toda la gama.
- Para Cronos, Pulse, Fastback y Toro, hasta $28.000.000 con TNA 0% a 18 meses.
También suma un crédito UVA a 36 meses con TNA 0%, con financiación de hasta $30.000.000.
Jeep®: tasa 0% y promociones específicas
Jeep ofrece:
- TNA 0% a 12 meses con hasta $24.000.000 para toda la gama.
- Crédito UVA a 24 meses con TNA 0% por hasta $30.000.000.
Para Renegade, Compass y Commander, el monto llega a $28.000.000 con TNA 0% a 18 meses.
Además, el Compass Sport cuenta con una promoción especial:
TNA 0% a 24 meses con financiación de hasta $28.000.000.
RAM: planes adaptados según el modelo
RAM propone distintas alternativas:
- Hasta $20.000.000 para toda la gama.
- RAM Dakota: hasta $30.000.000.
- RAM Rampage: hasta $40.000.000.
En todos los casos, con tasas moderadas, adaptadas a cada perfil de cliente.
Leapmotor: impulso a la electrificación
La marca ofrece opciones para sus modelos B10 y C10:
- $18.000.000 a 18 meses con tasa 0%.
- $24.000.000 a 12 meses con tasa 0%.
Además, suma un crédito UVA a 36 meses con TNA 0%, con financiación de hasta $30.000.000.
Honda: precios actualizados en la Argentina
Honda también actualizó su lista de precios en el país, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2026:
- WR-V EXL CVT: $42.990.000
- WR-V LX CVT: $45.890.000
- WR-V EXL CVT: $51.240.000
- ZR-V Touring (TRG) CVT: $59.990.000
- ZR-V EXL AWD CVT: u$s70.800
- CR-V Advanced Hybrid: u$s74.900
- Civic Advanced Hybrid: u$s54.000
- Accord Advanced Hybrid: u$s70.500
Los valores en pesos corresponden a modelos regionales como WR-V, HR-V y ZR-V, mientras que los importados —como CR-V, Civic y Accord híbridos— están expresados en dólares.
No incluyen flete ni patentamiento y no aplican para Tierra del Fuego.