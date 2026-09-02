China ordena el mayor recall de su historia tras fallas en más de 4 millones de autos eléctricos

La expansión de vehículos de origen asiático en el país coincide con una campaña internacional que afecta a millones de unidades por fallas en sistemas de emergencia.

Los autos de origen chino ya no ocupan un lugar marginal en el mercado argentino . En los últimos años, la combinación de apertura comercial, incentivos para la electrificación y mayor disponibilidad de modelos permitió que estas marcas ganen presencia en distintos segmentos, especialmente en SUVs y autos eléctricos.

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Este crecimiento ocurre en paralelo a una situación que vuelve a poner la atención sobre la industria global: un recall de gran escala en China que involucra a varios fabricantes y millones de unidades .

La campaña de revisión alcanza a más de 4,2 millones de vehículos , con participación de empresas como Geely, Chery, BAIC, Xpeng, Leapmotor, Dongfeng y otras, además de Tesla.

El foco del problema está en los sistemas de apertura de emergencia en vehículos eléctricos , que en determinadas circunstancias pueden resultar poco visibles o complejos de utilizar cuando el auto pierde energía.

El inconveniente detectado se relaciona con la identificación y uso del mecanismo manual de apertura . En muchos modelos, el sistema eléctrico es el principal medio de apertura, pero ante un corte de energía los ocupantes deben recurrir a una alternativa mecánica.

El inconveniente detectado se relaciona con la identificación y uso del mecanismo manual de apertura. En muchos modelos, el sistema eléctrico es el principal medio de apertura, pero ante un corte de energía los ocupantes deben recurrir a una alternativa mecánica.

El problema surge porque esa salida de emergencia puede estar poco señalizada, oculta o integrada al diseño interior, lo que dificulta su localización en situaciones críticas.

Cómo reaccionan las automotrices

Las soluciones previstas incluyen cambios de software, ajustes de diseño y mejoras en la señalización interna. En varios casos, los fabricantes implementarán actualizaciones remotas (OTA) para modificar el comportamiento de los sistemas de desbloqueo.

También se evalúan mecanismos que permiten liberar puertas o bajar vidrios automáticamente tras un impacto, además de refuerzos en la identificación visual de las salidas manuales.

Qué ocurre en el mercado argentino

En la Argentina ya se comercializan varios modelos con estas tecnologías, entre ellos vehículos de Leapmotor, Geely y Arcfox, además de otras marcas chinas en expansión.

Sin embargo, el recall no incluye unidades vendidas en el país, ya que la campaña está definida por modelos específicos comercializados en China y no por la simple coincidencia de componentes o software.

Un crecimiento que abre nuevas discusiones

La llegada de más autos chinos al mercado local refleja una transformación profunda en la oferta automotriz, con más electrificación, más tecnología y mayor competencia en precios.

Pero al mismo tiempo, este tipo de episodios globales pone sobre la mesa un debate creciente: cómo equilibrar innovación, diseño y seguridad en una industria que evoluciona a gran velocidad.