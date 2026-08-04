La provincia de Buenos Aires creó un registro voluntario y online de entidades para colaborar en emergencias + Agregar ámbito en









La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, puso en marcha un registro gratuito destinado a asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales interesadas en asistir durante situaciones de emergencia. La inscripción no genera derechos ni obliga al Estado a convocar a las entidades.

Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca

La Dirección Provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Registro Provincial Voluntario, Gratuito y en línea de Entidades Colaboradoras en Emergencias, una herramienta destinada a organizar la participación de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que deseen colaborar con el Estado en la atención de situaciones de emergencia.

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La medida fue establecida mediante la Disposición 31/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense, y se fundamenta en la normativa provincial sobre Defensa Civil y en la Ley Nacional 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, a la que la provincia adhirió mediante la Ley 15.063.

Según la disposición, el nuevo registro permitirá identificar y sistematizar la información de las entidades interesadas, conocer los recursos humanos, materiales y logísticos que pueden aportar y facilitar su articulación con los organismos provinciales y municipales encargados de la gestión de emergencias.

La normativa sostiene que la experiencia de distintos eventos demostró la necesidad de contar con un mecanismo "ordenado, transparente y actualizado" para registrar previamente a las organizaciones que manifiesten su voluntad de colaborar, con el objetivo de optimizar la coordinación de las acciones bajo la conducción de la Defensa Civil provincial.

Las entidades interesadas podrán solicitar su incorporación mediante un formulario electrónico habilitado por la Provincia. Sin embargo, la disposición aclara que la inscripción no implica obligación alguna para el Estado de convocar o aceptar la colaboración ofrecida, ni otorga derechos para participar en operativos de emergencia.

Asimismo, el texto establece que la inclusión en el registro tendrá carácter exclusivamente informativo y no constituirá un reconocimiento formal, habilitación ni validación legal o técnica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil. También precisa que la participación no genera derechos preferenciales de actuación dentro del Sistema Provincial de Emergencias. Con esta medida, el Gobierno bonaerense busca contar con un relevamiento actualizado de organizaciones de la sociedad civil dispuestas a intervenir ante emergencias de origen natural o antrópico, con el fin de mejorar la planificación y coordinación de la respuesta cuando sea necesario.