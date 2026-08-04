PAMI: cómo solicitar una residencia de larga estadía y quiénes pueden acceder al beneficio

El ingreso depende de una evaluación médica y social, además de la disponibilidad de plazas en las residencias.

Las residencias de larga estadía de PAMI son una de las prestaciones menos conocidas que ofrece la obra social para jubilados y pensionados. El programa está pensado para afiliados que, por cuestiones de salud, dependencia o falta de una red de apoyo, ya no pueden vivir de manera autónoma y necesitan cuidados permanentes en un establecimiento especializado. Según la normativa vigente del organismo, el servicio incluye alojamiento, alimentación, enfermería, asistencia sanitaria de baja complejidad, atención psicosocial, terapia ocupacional y actividades recreativas.

El trámite puede iniciarlo la persona afiliada, un familiar o un apoderado y requiere una evaluación médica y social antes de definir el ingreso. De acuerdo con la información oficial publicada por PAMI, el acceso a una residencia depende de que el afiliado cumpla con los requisitos establecidos y de la disponibilidad de vacantes en las instituciones elegidas durante el proceso de admisión.

Las Residencias de Larga Estadía (RLE) forman parte de las prestaciones sociales del instituto y están destinadas a personas afiliadas que requieren cuidados permanentes. El objetivo es brindar un entorno adecuado para quienes ya no pueden permanecer en sus hogares sin asistencia constante.

Según explica PAMI , las residencias ofrecen alojamiento, comidas, servicios de enfermería, atención psicosocial, terapia ocupacional, actividades recreativas y prestaciones de salud de baja complejidad. El organismo aclara que estos establecimientos no son hospitales, clínicas, sanatorios ni centros psiquiátricos de atención aguda, por lo que están orientados específicamente al acompañamiento cotidiano de adultos mayores.

El programa también busca preservar la autonomía de los residentes en la medida de sus posibilidades y favorecer su integración social mediante distintas actividades adaptadas a cada situación. Cada ingreso se evalúa de forma individual para determinar cuál es la institución más adecuada según las necesidades de la persona afiliada.

En los últimos años, el organismo implementó un nuevo modelo prestacional para las residencias de larga estadía con el objetivo de mejorar los estándares de atención y actualizar los criterios de funcionamiento de los establecimientos que forman parte de la red. Esa política también incluyó modificaciones en los valores prestacionales que reciben las instituciones adheridas.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder

No todos los afiliados pueden ingresar automáticamente a una residencia. PAMI realiza una evaluación previa para determinar si la persona necesita efectivamente este tipo de prestación. Durante el proceso, la persona solicitante puede indicar al menos tres residencias de preferencia. Sin embargo, la asignación final queda sujeta a la disponibilidad de plazas y a la evaluación que hace PAMI. El organismo también puede requerir documentación adicional para completar el análisis social cuando lo considere necesario.

Entre la documentación que exige el organismo figuran el recibo de haberes de la jubilación o pensión, el Formulario de Evaluación Integral de Salud, estudios médicos complementarios y la documentación que acredita que no existen enfermedades infectocontagiosas. También debe presentarse el consentimiento informado firmado por la persona afiliada y un acta compromiso suscripta por el titular o por quienes integren su red de apoyo.

La normativa vigente establece además criterios de exclusión. Entre ellos, se encuentran las personas que requieren prestaciones médicas correspondientes al segundo nivel de atención, ya que esos casos necesitan otro tipo de cobertura sanitaria.

Cómo se realiza el trámite

El pedido puede iniciarse por diferentes canales. Según informa PAMI, el trámite está disponible de manera presencial en las agencias del organismo y también puede gestionarse a través de los servicios digitales habilitados en su sitio oficial. Además, quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la línea telefónica 138 para recibir información sobre el procedimiento.

Una vez presentada toda la documentación, empieza la etapa de evaluación médica y social. Ese análisis determina si la persona reúne las condiciones necesarias para acceder al programa y qué tipo de residencia es más adecuada para su situación. Cuando el expediente obtiene una resolución favorable, el ingreso depende de la existencia de vacantes en las instituciones disponibles. El tiempo de espera puede variar según la región del país y la disponibilidad de plazas en cada residencia.