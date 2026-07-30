Cuándo llega Tesla a la Argentina y qué modelos se podrán comprar directamente en el país

La firma de Elon Musk avanza con una filial local y un acuerdo preliminar con YPF para desarrollar una red de cargadores antes de vender sus vehículos.

Tesla avanza con su llegada a Argentina . La compañía de Elon Musk ya constituyó una filial en el país y definió a Joaquín Lizarralde como Country Manager, aunque todavía no confirmó una fecha exacta de lanzamiento .

El ingreso de la empresa estadounidense se daría de manera gradual: primero con el desarrollo de una red de cargadores rápidos , en alianza con firmas locales como YPF , y luego con la venta directa de vehículos.

Entre los modelos que podrían desembarcar se encuentran el Model 3 y el Model Y , dos de los autos eléctricos más vendidos de la marca a nivel mundial.

El primer paso fue la creación de Tesla Argentina S.R.L. el 25 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril. Entre sus objetivos figura la importación , exportación , distribución, venta, mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos, además de la instalación de sistemas de carga y el desarrollo de tecnologías relacionadas con baterías y gestión energética.

Para liderar esta primera etapa, Joaquín Lizarralde fue elegido como Country Manager para Argentina y Uruguay. Su función es avanzar en acuerdos comerciales, analizar oportunidades de negocio y preparar la estructura necesaria para una operación oficial en la región.

Uno de los movimientos más importantes fue el acercamiento con YPF. Durante una visita a la Gigafactory de Tesla en Texas, el presidente y CEO de la petrolera argentina, Horacio Marín, confirmó la firma de una carta de intención con la compañía de Musk para explorar proyectos relacionados con movilidad eléctrica, redes de carga rápida y almacenamiento energético.

La alianza resulta estratégica porque Tesla necesita una infraestructura que permita a sus usuarios recorrer largas distancias con puntos de carga disponibles.

La petrolera cuenta con una estaciones de servicio distribuida en distintas provincias, lo que podría facilitar la instalación de corredores eléctricos entre ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza.

Los modelos que podrían llegar inicialmente son el Tesla Model 3, un sedán eléctrico de alta autonomía, y el Model Y, un SUV compacto que se convirtió en uno de los vehículos más vendidos de la compañía. Ambos ya comenzaron a comercializarse oficialmente en Uruguay.

Uno de los principales obstáculos del desembarco será el precio. La compañía enfrenta una limitación por el actual régimen de importación de autos eléctricos e híbridos, que permite ingresar unidades sin pagar el arancel extrazona del 35% únicamente cuando el valor FOB de cada vehículo no supera los 16.000 dólares.

Ese tope deja afuera a la mayoría de los modelos de Tesla, que tienen valores internacionales superiores a ese monto.

Si la empresa no logra acceder a ese beneficio, sus vehículos deberían ingresar con el impuesto, además de sumar otros costos asociados logística y comercialización, lo que podría elevar el precio para los consumidores argentinos.

Aunque Tesla no prevé iniciar la venta oficial de sus autos durante este año, la compañía necesita definir su estrategia con anticipación si busca hacerlo en 2027. Para ese objetivo, debería participar de la próxima licitación de cupos prevista para septiembre.

Por ese motivo, la empresa estaría interesada en que el Gobierno revise el límite del valor FOB antes de la convocatoria, lo que le permitiría competir bajo condiciones más favorables.

El régimen fue establecido por decreto con una vigencia de cinco años (actualmente transita su tercer año) por lo que cualquier cambio en las condiciones actuales requeriría una nueva decisión oficial.

Algunos especialistas del sector consideran que el margen de tiempo ya no alcanza, aunque no descartan que el Ejecutivo pueda implementar cambios de último momento, considerando la buena relación entre Javier Milei y Elon Musk.