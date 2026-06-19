De uso oficial a la calle: salen a la venta exclusivos vehículos blindados del gobierno de EEUU

Unidades desarrolladas para seguridad presidencial y diplomática comenzaron a aparecer en el mercado privado, con mecánicas y estructuras fuera de lo común.

Durante años, los Chevrolet Suburban fueron sinónimo de seguridad y transporte de alto nivel en Estados Unidos. Utilizados por organismos como el Servicio Secreto y el Departamento de Estado , estos SUV formaron parte habitual de las caravanas que trasladan a presidentes, diplomáticos y funcionarios. Por eso, su llegada al mercado privado resulta un hecho poco frecuente.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a detectarse unidades de la variante Suburban HD (Heavy Duty) en concesionarios y manos particulares. Se trata de versiones diseñadas específicamente para soportar blindaje pesado y equipamiento de protección , con una configuración muy distinta a la de un modelo convencional.

Uno de los casos más llamativos es el de una unidad ofrecida por la firma Northeast Auto Imports , con unas 35.000 millas recorridas y un precio cercano a los u$s105.000 . El vehículo mantiene gran parte de sus especificaciones originales, desarrolladas para uso gubernamental.

El origen de estos modelos se remonta a 2021, cuando GM Defense , división de General Motors , obtuvo un contrato por US$36,4 millones para desarrollar una nueva generación de SUV blindados. A diferencia de las soluciones tradicionales —donde el blindaje se añadía luego—, estos vehículos fueron concebidos desde el inicio para integrar protección balística estructural .

El origen de estos modelos se remonta a 2021, cuando GM Defense, división de General Motors, obtuvo un contrato por u$s36,4 millones para desarrollar una nueva generación de SUV blindados.

Bajo su apariencia conocida, esconden una arquitectura reforzada basada en las pickups Silverado HD, con suspensiones, frenos y chasis preparados para cargas extremas. Esto es clave, ya que un SUV blindado puede superar ampliamente las cuatro toneladas.

En el apartado mecánico aparece otro dato impactante: muchas unidades incorporan el motor LT4 V8 de 6.2 litros con supercharger, capaz de desarrollar alrededor de 650 CV, similar al de deportivos como el Corvette Z06 o el Cadillac CTS-V. Esta potencia no es un lujo, sino una necesidad para mantener capacidad de aceleración y maniobra en situaciones críticas.

El programa estuvo vinculado principalmente al Diplomatic Security Service (DSS), encargado de la protección diplomática, aunque comparte requerimientos con el Servicio Secreto.

La aparición de estas Suburban en el mercado permite observar una tendencia clara: la industria avanza hacia vehículos diseñados desde cero para tareas de seguridad, donde la resistencia, la potencia y la confiabilidad son prioritarias frente a cualquier otro aspecto.