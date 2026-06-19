La industria volvió a caer en mayo y algunos sectores operan hasta 30% abajo de 2022

Si bien se registraron algunos sectores que mejoraron en la medición mensual, la mayoría de los sectores muestran un nivel de producción muy por debajo del que tenían hasta hace unos años.

La actividad industrial no mostró signos de mejoría durante mayo. Registró una caída mensual de 0,8% y un retroceso del 5% interanual. A pesar de que algunos sectores mejoraron su desempeño en la comparativa contra abril, la mayoría no logra superar los niveles del año pasado y se ubican muy por debajo de años anteriores.

Los datos se desprenden del último informe de coyuntura industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizado partir de datos de consumo de energía eléctrica , demanda industrial y consultas a líderes del sector.

"Los indicadores de mayo presentaron una dinámica heterogénea respecto al mes anterior , con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel de productivo ", destacó la central empresaria.

La actividad vinculada a la construcción exhibió una mejora mensual respecto de abril, con los despachos de cemento habiendo crecido 3,5% y el Índice Construya 1,9%.

Sin embargo, remarcaron que el sector continúa rezagado, ubicándose muy por debajo de los niveles de 2022: en la comparativa de los primeros cinco meses, las caídas son de 23% en los despachos de Cemento y 30% en el Índice Construya .

Por su parte, la producción de autos registró un crecimiento mensual de 2,2%, aunque continúa siendo uno de los sectores con menor desempeño anual en el acumulado del año: -19,3% contra mismo período de 2025.

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Menor demanda eléctrica y exportaciones

En contraste, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales registró una baja mensual de 2,1% y la producción metalmecánica cayó 1,4%. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial cayó 11,2% mensual. "Con estos datos, en lo que va del año el nivel patentado se ubicó por debajo de los niveles 2025 y 2022", destacó la UIA.

Por su parte en el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una baja mensual de 7% debido a "un menor dinamismo en la exportación de autos, productos primarios y molienda".

En esta línea, disminuyó la liquidación de divisas del sector agroindustrial (-6,2%), con una contracción interanual del 11,7% en gran medida por un alto nivel de comparación de 2025. Sin embargo, contra 2022 esa caída es aún mayor, con un descenso de 32,5%.