Chevrolet Sonic: el nuevo SUV compacto que busca ganar terreno en la Argentina

Con motor turbo, alto nivel tecnológico y dos versiones bien equipadas, el modelo apunta a quienes buscan su primer vehículo con diseño, conectividad y seguridad.

El nuevo Sonic ya está en la Argentina

Chevrolet lanzó en el mercado argentino el nuevo Sonic , un SUV compacto que se posiciona en el segmento de mayor crecimiento, con una propuesta que combina diseño moderno, tecnología y confort para el uso diario.

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El modelo forma parte de una estrategia regional más amplia de la marca, que apunta a ampliar su presencia en el universo de SUVs y crossovers. Se trata de un desarrollo global que incorporó herramientas digitales avanzadas, inteligencia artificial y simulaciones virtuales para optimizar su diseño y rendimiento.

“ Es un vehículo pensado para quienes buscan dar el salto a su primer SUV, con un equilibrio entre precio, tecnología y seguridad ”, señaló Andrés Carfagna , Director de Ventas de GM para Argentina, Uruguay y Paraguay.

El nuevo Sonic inaugura una identidad renovada dentro de la marca, con líneas inspiradas en modelos eléctricos como el Equinox EV. Presenta una estética más refinada, con iluminación Full LED, parrilla rediseñada y una silueta equilibrada que prioriza tanto la imagen como la funcionalidad.

Con 4,22 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,55 metros, ofrece un habitáculo cómodo para cinco ocupantes y un baúl de 392 litros, pensado para el uso cotidiano.

Copia de Sonic_Exterior (3)(1) Con 4,22 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,55 metros, ofrece un habitáculo cómodo para cinco ocupantes y un baúl de 392 litros, pensado para el uso cotidiano.

Se comercializa en dos versiones: Premier, con foco en el confort y la sofisticación, y RS, que suma detalles deportivos y estética diferenciada.

“El objetivo es competir en el segmento con mayor proyección del mercado, donde los SUVs siguen ganando participación año a año”, destacan desde la marca.

Tecnología y seguridad como diferencial

Uno de los puntos fuertes del modelo es la incorporación del sistema Chevrolet Intelligent Driving, una nueva generación de asistencias a la conducción que amplía la capacidad de detección del entorno.

Entre los principales sistemas se incluyen:

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de colisión frontal

Asistente de mantenimiento de carril

Detección de peatones y ciclistas

Indicador de punto ciego

A esto se suman seis airbags, control de estabilidad y una estructura pensada para mejorar la seguridad activa y pasiva.

En el interior, el protagonista es el sistema Virtual Cockpit, que integra tablero digital de 8 pulgadas y pantalla multimedia de 11 pulgadas con conectividad inalámbrica, Wi-Fi nativo y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Motor turbo y comportamiento equilibrado

El nuevo Chevrolet Sonic está equipado con un motor naftero 1.0 turbo de 116 CV y 160 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades.

La puesta a punto busca ofrecer un equilibrio entre eficiencia, confort y respuesta dinámica, con una suspensión calibrada para el uso urbano y dirección eléctrica progresiva.

Copia de DSC04143a(1) En el interior, el protagonista es el sistema Virtual Cockpit, que integra tablero digital de 8 pulgadas y pantalla multimedia de 11 pulgadas con conectividad inalámbrica, Wi-Fi nativo y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

En cifras, acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 10,9 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 180 km/h.

“El desarrollo priorizó lo que más valoran los usuarios: suavidad de marcha, bajo consumo y buena respuesta en ciudad”, explican desde la compañía.

Precio y posicionamiento

El modelo ya está disponible en la Argentina con los siguientes valores:

Premier: $38.390.900

$38.390.900 RS: $39.690.900

Con este lanzamiento, Chevrolet busca captar a un público joven, urbano y conectado, que prioriza diseño, tecnología y seguridad al momento de elegir su primer SUV.

La llegada del Sonic refuerza la competencia en un segmento clave del mercado argentino, donde las marcas siguen apostando fuerte para ganar volumen y participación.