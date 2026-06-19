Juneteenth: por qué es feriado hoy en Estados Unidos, sede del Mundial 2026 y cómo afecta

La fecha conmemora el 19 de junio de 1865, cuando en Texas se anunció el fin de la esclavitud en el país tras la Guerra Civil.

Juneteenth, el feriado federal de Estados Unidos, implica el cierre de bancos y oficinas públicas.

Este 19 de junio se celebra en Estados Unidos el Juneteenth , un fecha que conmemora el fin de la esclavitud en el país.

La jornada tiene carácter de feriado nacional desde 2021 y se traduce en el cierre de organismos públicos, suspensión de actividades financieras y administrativas, y modificaciones en distintos servicios esenciales, como el transporte o el correo. A continuación, conocé los detalles.

El Juneteenth se conmemora cada 19 de junio y recuerda el momento en que se informó oficialmente en Texas el fin de la esclavitud en Estados Unidos . Aunque la abolición había sido decretada en 1863 por la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln , en varios estados del sur la medida no se aplicó de inmediato.

En 1865, el general Gordon Granger llegó a Galveston y comunicó mediante la Orden General N.º 3 que todas las personas esclavizadas quedaban liberadas y que la Guerra Civil había terminado .

"Se informa al pueblo de Texas que, de acuerdo con una proclamación del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, todos los esclavos son libres. Esto implica una igualdad absoluta de derechos personales y de propiedad entre antiguos amos y esclavos, y la relación que hasta ahora existía entre ellos pasa a ser la de empleador y trabajador contratado", detallaba el anuncio.

Finalmente, la 13ª Enmienda a la Constitución de EE.UU, ratificada el 6 de diciembre de ese año, la abolió oficialmente: "Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción".

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A partir de ese momento, las comunidades afroamericanas comenzaron a organizar celebraciones espontáneas que con el tiempo se expandieron por distintos estados.

El reconocimiento oficial a nivel federal llegó en 2021, cuando el entonces presidente Joe Biden firmó la ley que estableció el Juneteenth como feriado nacional.

Su nombre está directamente relacionado con la fecha en la que se celebra y es el resultado de la unión de dos palabras: June (junio, en español) y nineteenth (diecinueve, en español). También se la conoce como Juneteenth Independence Day o Freedom Day (Día de la Libertad).

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Qué servicios se verán afectados en Estados Unidos

Durante Juneteenth, el Servicio Postal de Estados Unidos suspende sus actividades, por lo que no hay entrega ni recolección de correspondencia durante la jornada.

El sistema financiero también se ve alterado. La Reserva Federal y la Bolsa de Nueva York permanecen cerradas, lo que implica la suspensión de operaciones. La mayoría de los bancos no atienden al público, ya que suelen adherir al calendario de feriados. Pero, muchas de las transacciones digitales continúan activas.

Las oficinas gubernamentales federales, estatales y municipales interrumpen su atención, incluyendo dependencias como el DMV o la Administración del Seguro Social.

Sin embargo, el sector privado mantiene en gran medida su funcionamiento habitual. Supermercados, farmacias, restaurantes y cadenas comerciales operan con normalidad, aunque algunas empresas pueden reducir horarios o dar el día libre a sus empleados como parte de sus políticas internas.

Los servicios de mensajería privada y logística, como UPS y FedEx, continúan funcionando y sus tiendas estarán abiertas el 19 de junio.