Quién juega hoy en el Mundial 2026: Brasil enfrenta a Haití, Escocia va contra Marruecos y EEUU busca otra victoria con Australia

La jornada arrancará con uno de los anfitriones ante los australianos y continuará con los europeos ante africanos. El plato fuerte llegará a la noche: la Canarinha, sin Neymar, busca un triunfo frente a los caribeños para no complicarse la clasificación.

Este viernes 19 de junio continuará la actividad en el Mundial 2026 con tres partidos. Abrirán la jornada en horas de la tarde Estados Unidos ante Australia. Luego llegará el turno de Escocia frente a Marruecos y por último, el plato fuerte del día: Brasil irá en busca de su primera victoria frente a Haití.

El seleccionado estadounidense dirigido por Mauricio Pochettino comenzó la Copa del Mundo con un contundente triunfo ante Paraguay por 4 a 1 y buscará seguir por la misma senda en el segundo encuentro del Grupo D. Los australianos llegan a la cita también con una victoria sorpresiva en la primera fecha ante Turquía.

Será un duelo clave de cara la definición del primer puesto. Ambos llegan con tres puntos y, en caso de una victoria, podrían encaminarse hacia la clasificación a dieciseisavos de final. El partido se jugará en el Lumen Field de Seattle, EEUU. El sábado cerrarán la fecha Paraguay y Turquía.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Hora: 16hs

TV: TyC Sports

Brasil Marruecos Mundial 2026

Escocia vs Marruecos

Más tarde llegará el duelo entre Escocia y Marruecos. Los europeos abrieron la Copa del Mundo con una victoria por 1 a 0 ante Haití, en un Grupo C que promete sorpresas, y apuntan a una nueva victoria que los clasifique por primera vez a una fase de eliminación directa. Los marroquíes vienen de empatar por 1 a 1 frente a Brasil, el rival más duro del grupo, y buscan ratificar su buen momento con otro triunfo.

Ambos equipos intentarán defender lo conseguido en la primera fecha y llegar de la mejor manera al último partido. En el caso de los escoceses, un buen resultado este viernes lo dejaría bien posicionado para definir con el cuco, Brasil. Los africanos aún tendrán por delante el partido ante los caribeños, un rival más accesible que los otros dos pero que ya mostró que puede complicar. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Boston, EEUU.

Probables formaciones

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Horario: 19hs

TV: DSports

vinicius junior Vinícius Júnior en conferencia de prensa previo a disputar su segundo Mundial afirmó que llega muy bien física y técnicamente. @Brasil

Brasil vs Haití

El cierre de la jornada estará a cargo de Brasil y Haití. Los pentacampeones llegan al partido con un empate a cuestas ante Marruecos y necesitan de un triunfo para no complicar su clasificación. Neymar no estará presente, pero llegaría a la última fecha con Escocia. Vinicius Jr, clave en la igualdad de la primera fecha, será la carta brasileña.

Del otro lado, los haitianos perdieron por la mínima en el primer partido e intentarán hacerle frente, con sus armas, a la Verdeamarelha. El encuentro se jugará en el Lincoln Financial Field de Philadelfia, EEUU.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Horario: 21.30hs

TV: TyC Sports

Los partidos del Mundial 2026 de este viernes 19 de junio