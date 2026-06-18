El presidente cubano señaló que la economía de la isla necesita "cambios urgentes"

Díaz-Canel señaló que busca una mayor apertura a la inversión privada, atracción de capital extranjero y autonomía de empresas públicas. La presión estadounidense y el apoyo de Castro.

La economía de Cuba, en profunda crisis y sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, necesita "cambios urgentes", declaró este jueves el presidente Miguel Díaz-Canel ante el Comité Central del Partido Comunista , en una intervención transmitida este jueves.

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"La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios", afirmó el jefe de Estado en el discurso de clausura de una sesión extraordinaria del comité, que aprobó un paquete de reformas orientado a una mayor apertura económica en la isla.

El trasfondo de la medida es la búsqueda de la apertura de más sectores a la inversión privada, así cómo atraer más capital de los cubanos en el exterior, reducir la participación del Estado y dar mayor autonomía a las empresas públicas. No obstante, los detalles completos de las medidas aún no se conocen.

Díaz-Canel admitió que "algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables", según informó la transmisión de la televisión estatal.

El jefe de Estado, que además es primer secretario del Partido Comunista de Cuba, continuó: "Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella".

El influyente expresidente Raúl Castro ya ha dado su apoyo a las reformas y la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne de urgencia este jueves para aprobarlas.

Díaz-Canel, que citó los ejemplos de China y Vietnam, abogó por una transformación económica "profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva (...) y una protección social focalizada y efectiva".

"Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo (estadounidense). Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado", reconoció el mandatario.

diaz-canel.jpg Miguel Díaz-Canel. @PresidenciaCuba

Las reformas se anuncian en medio de una política de máxima presión del presidente Donald Trump sobre el país, sometido desde enero a un bloqueo petrolero de EEUU.

Washington, que sostiene un embargo contra Cuba desde 1962, no disimula su interés en un cambio de modelo económico e incluso político en la isla, ubicada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida.