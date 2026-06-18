La economía de Cuba, en profunda crisis y sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, necesita "cambios urgentes", declaró este jueves el presidente Miguel Díaz-Canel ante el Comité Central del Partido Comunista, en una intervención transmitida este jueves.
El presidente cubano señaló que la economía de la isla necesita "cambios urgentes"
Díaz-Canel señaló que busca una mayor apertura a la inversión privada, atracción de capital extranjero y autonomía de empresas públicas. La presión estadounidense y el apoyo de Castro.
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Cuba anuncia medidas de liberalización económica sin precedentes
"La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios", afirmó el jefe de Estado en el discurso de clausura de una sesión extraordinaria del comité, que aprobó un paquete de reformas orientado a una mayor apertura económica en la isla.
El trasfondo de la medida es la búsqueda de la apertura de más sectores a la inversión privada, así cómo atraer más capital de los cubanos en el exterior, reducir la participación del Estado y dar mayor autonomía a las empresas públicas. No obstante, los detalles completos de las medidas aún no se conocen.
Díaz-Canel admitió que "algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables", según informó la transmisión de la televisión estatal.
La intención de modificar y el papel de EEUU
El jefe de Estado, que además es primer secretario del Partido Comunista de Cuba, continuó: "Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella".
El influyente expresidente Raúl Castro ya ha dado su apoyo a las reformas y la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne de urgencia este jueves para aprobarlas.
Díaz-Canel, que citó los ejemplos de China y Vietnam, abogó por una transformación económica "profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva (...) y una protección social focalizada y efectiva".
"Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo (estadounidense). Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado", reconoció el mandatario.
Las reformas se anuncian en medio de una política de máxima presión del presidente Donald Trump sobre el país, sometido desde enero a un bloqueo petrolero de EEUU.
Washington, que sostiene un embargo contra Cuba desde 1962, no disimula su interés en un cambio de modelo económico e incluso político en la isla, ubicada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida.