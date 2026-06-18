Mojtaba Jameneí avaló el memorándum con EEUU y condicionó futuras negociaciones

El líder supremo dijo que dio luz verde al entendimiento tras recibir garantías del presidente iraní sobre la defensa de los intereses nacionales. Además, advirtió que un eventual diálogo directo no implicará aceptar la postura de Washington.

El líder supremo de Irán , Mojtaba Jameneí , confirmó este jueves que autorizó el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos , aunque aclaró que mantiene reservas sobre el alcance del acuerdo y que su aval estuvo condicionado a la protección de los derechos de la nación iraní.

El mensaje fue leído durante la noche en la cadena estatal IRIB y marcó la primera reacción pública del máximo referente político y religioso iraní tras la firma del documento. Según explicó, la decisión se tomó luego de recibir garantías del presidente Masoud Pezeshkian , en su rol de jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

“En principio, tenía una opinión diferente. Sin embargo, a la luz del compromiso que me hizo el respetado presidente Masoud Pezeshkian de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de Resistencia, lo autoricé”, expresó Jameneí.

El líder iraní también apuntó contra el presidente estadounidense, Donald Trump , a quien acusó de haber recurrido a “diversas formas de presión y chantaje” para intentar alcanzar el resultado. En ese sentido, advirtió que Teherán ahora aguardará el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el entendimiento.

Jameneí remarcó que cualquier eventual negociación cara a cara con Washington “no significa la aceptación de la postura del enemigo” . La frase buscó marcar un límite político interno frente a los sectores más duros del régimen, que rechazan cualquier acercamiento con Estados Unidos.

El pronunciamiento se produjo después de que Pezeshkian calificara el memorándum como un “documento histórico” y “un mensaje del poderoso Irán”. En una publicación en la red social X, el mandatario iraní difundió una imagen del documento y sostuvo que “la paz se logrará en el marco del respeto mutuo”.

El presidente agregó que Irán mantiene su compromiso con la paz mundial, aunque bajo garantías de dignidad, independencia, progreso y cooperación regional. Las imágenes difundidas por Pezeshkian mostraron su firma junto a las de Trump y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El trasfondo del anuncio está atravesado por la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando un ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos terminó con la muerte del anterior líder supremo, Alí Jameneí, padre de Mojtaba. Desde entonces, el actual jefe religioso iraní había permanecido lejos de las apariciones públicas, en medio de versiones sobre heridas sufridas durante los primeros bombardeos.