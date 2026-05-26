Recuperan en Sevilla dos pinturas de Lucas Valdés que estaban desaparecidas desde 1930 + Agregar ámbito en









Se trata de dos óleos sobre tabla de pino de forma ovalada que pertenecían al retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, en Sevilla.

Se trata de pinturas del siglo XVII.

La inclusión en el catálogo de una casa de subastas de dos pinturas del siglo XVII atribuidas al pintor barroco Lucas Valdés permitió recuperar unas obras desaparecidas desde 1930, informó este lunes la Policía Nacional de España.

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Se trata de dos óleos sobre tabla de pino de forma ovalada que pertenecían al retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, en Sevilla, y que habían sido prestados en 1929 para la Exposición Iberoamericana celebrada en esa ciudad. Desde entonces, nunca fueron devueltos y se perdió su rastro durante décadas.

El procedimiento que logró dar con las pinturas La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Cultura español, a través del área de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y tras una alerta de la Archidiócesis de Sevilla, comunicó a la Policía que dos piezas incluidas en el catálogo de una casa de subastas coincidían con las obras desaparecidas.

Las pinturas, que representan escenas bíblicas, iban a ser subastadas pocos días después. A partir de esa información, la Brigada de Patrimonio Histórico inició una investigación para verificar su procedencia y confirmar si se trataba de las piezas sustraídas de la iglesia sevillana.

Una vez acreditada su autenticidad, los agentes intervinieron cautelarmente las obras para impedir su venta y garantizar su protección. Posteriormente, identificaron a los poseedores de las pinturas y les informaron sobre la situación jurídica y patrimonial de las piezas.

Gracias a las gestiones de mediación entre los propietarios y el Arzobispado de Sevilla, finalmente se concretó la devolución de las obras, que fueron entregadas recientemente en un acto realizado en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes.

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