Gigante automotriz lanzó su primer vehículo 100% eléctrico y redefine el concepto de superdeportivo de autos de lujo + Agregar ámbito en









La reconocida marca sacó al mercado su primer vehículo con esta tecnología, que cuenta con más de 530 km de autonomía, en medio de un contexto de transición más lenta hacia la electrificación.

El nuevo modelo de Ferrari marca un hito en la marca

La icónica firma italiana Ferrari dio un paso clave en su historia al presentar oficialmente el Luce, su primer vehículo totalmente eléctrico. Con este lanzamiento, la compañía se incorpora —aunque más tarde que otros fabricantes premium como Porsche y Lamborghini— al competitivo segmento de autos sin motor de combustión.

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El nuevo modelo combina prestaciones de alto rendimiento con tecnología de última generación. Según informó la marca, el Luce alcanza una velocidad máxima superior a los 310 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y ofrece una autonomía que supera los 530 kilómetros gracias a una batería de 122 kWh.

Además de sus cifras, el vehículo marca un cambio conceptual dentro de la gama de la marca. Con un peso de 2,26 toneladas, es el Ferrari más pesado jamás producido. También introduce una configuración inédita: es el segundo modelo de cuatro puertas en la historia de la compañía y el primero con capacidad para cinco ocupantes, alejándose del tradicional formato biplaza asociado a la firma.

Un nuevo capítulo para la automotriz italiana Durante la presentación, el presidente de Ferrari, John Elkann, destacó la relevancia estratégica del lanzamiento: aseguró que este modelo representa una nueva etapa para la compañía y reafirma su intención de liderar el futuro del automovilismo de lujo.

El debut del Luce se produce en un momento particular para la industria automotriz global. Si bien la electrificación sigue siendo el objetivo a largo plazo, varias automotrices han moderado sus planes ante una demanda más baja de lo esperado. En este contexto, la marca italiana ajustó sus proyecciones y prevé que los modelos eléctricos representen el 20% de su oferta hacia 2030, por debajo del 40% estimado previamente.

luce-va Además de sus cifras, el vehículo marca un cambio conceptual dentro de la gama de la marca. Con un peso de 2,26 toneladas, es el Ferrari más pesado jamás producido. Con este movimiento, Ferrari no solo amplía su portfolio, sino que redefine su identidad en un mercado en plena transformación.