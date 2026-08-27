El director de la CIA se reunió con Rusia y lanzó una advertencia sobre la OTAN + Agregar ámbito en









John Ratcliffe, jefe de la inteligencia estadounidense, viajó a Moscú esta semana para reunirse con funcionarios rusos. Durante el encuentro, transmitió la preocupación de Washington ante una posible escalada militar en Europa y pidió evitar cualquier ataque contra los aliados de EEUU.

El director de la CIA advirtió a Rusia que no ataque a países de la OTAN. BBC

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, viajó esta semana a Moscú para transmitir a Rusia una advertencia de Washington: no atacar a ningún país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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La visita de Ratcliffe se produjo luego de nuevas evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos. Según esos análisis, Putin podría intentar poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN durante los próximos años, especialmente si aumenta la presión sobre Rusia por la situación en Ucrania y por cuestiones internas.

Los escenarios contemplados por los servicios de inteligencia estadounidenses incluyen desde un ciberataque hasta una incursión militar limitada. Entre los posibles objetivos aparecen los países bálticos, que forman parte de la alianza atlántica.

A esta situación se suma la preocupación de Washington por las reservas militares de Occidente. EEUU redujo parte de sus existencias de determinadas armas después de enviar equipamiento a Ucrania tras la invasión rusa de 2022. El conflicto con Irán también habría contribuido a disminuir la disponibilidad de algunos recursos dentro de la alianza.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Ratcliffe mantuvo conversaciones con funcionarios de inteligencia rusos durante su estadía en Moscú. Sin embargo, aclaró que el funcionario estadounidense no se reunió con Putin. Según Peskov, el presidente ruso recibió información sobre lo conversado durante esos encuentros.

Trump vinculó el viaje de Ratcliffe a los esfuerzos de EEUU para terminar la guerra en Ucrania. Trump habló sobre la visita de Ratcliffe a Moscú La Casa Blanca no explicó públicamente cuáles fueron los objetivos concretos del viaje. En una entrevista radial, Donald Trump calificó la visita como “semi rutinaira” y vinculó las conversaciones con los esfuerzos para terminar la guerra en Ucrania. “Algo puede surgir de esto”, afirmó el presidente estadounidense. “Estamos trabajando con intensidad para poner fin a esa guerra y, francamente, ambas partes quieren verla terminada en este punto”, agregó. La CIA tampoco realizó declaraciones sobre el viaje. Ratcliffe, uno de los funcionarios más cercanos a Trump, se suma así a otros representantes estadounidenses que viajaron recientemente a Moscú. Entre ellos está Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, quien visitó varias veces la capital rusa.