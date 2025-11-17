El Chevrolet Spark EUV se posiciona como el vehículo 100% eléctrico más vendido en la Argentina







Diseñado para redefinir la movilidad en las ciudades, este modelo combina un diseño compacto con una propuesta tecnológica y de seguridad de nivel superior.

El Chevrolet Spark EUV, la gran apuesta eléctrica de la marca en el país

El Chevrolet Spark EUV llegó hace pocas semanas al mercado argentino y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, posicionándose como el auto 100% eléctrico más vendido del país. Este modelo marca un hito para la marca estadounidense, al consolidar su entrada al segmento de la movilidad sustentable con un vehículo urbano, moderno y con la tecnología característica de Chevrolet.

Diseñado para redefinir la movilidad en las ciudades, el Spark EUV combina un diseño compacto con una propuesta tecnológica y de seguridad de nivel superior. Está impulsado por un motor eléctrico de 75 kW (102 CV) y 180 Nm de torque instantáneo, que ofrece una conducción ágil, silenciosa y eficiente. Su batería de 42 kWh le otorga una autonomía de hasta 360 kilómetros (bajo el ciclo NEDC), ideal para trayectos urbanos y periurbanos. Además, permite cargas rápidas del 30% al 80% en apenas 30 minutos mediante cargadores de corriente continua.

spark Su batería de 42 kWh le otorga una autonomía de hasta 360 kilómetros (bajo el ciclo NEDC), ideal para trayectos urbanos y periurbanos. Además, permite cargas rápidas del 30% al 80% en apenas 30 minutos mediante cargadores de corriente continua. El Spark EUV ya se comercializa en todo el país y cuenta con el respaldo de una marca con más de 100 años de historia en la Argentina. Según el director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay, Andrés Carfagna, el modelo fue probado durante más de 150.000 kilómetros en condiciones locales, lo que permitió realizar ajustes específicos para el mercado argentino.

Tecnología, confort y seguridad del Chevrolet Spark EUV En su interior, el Spark EUV ofrece amplitud para cuatro pasajeros y un baúl de 355 litros, ampliable hasta 916 litros, lo que lo convierte en una opción práctica para la ciudad. Está equipado con una pantalla táctil LCD de 10,1”, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido con seis parlantes, tapizados de eco-cuero, cámara 360°, y una extensa dotación de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).

Entre las asistencias destacadas se incluyen:

Control de crucero adaptativo ,

Alerta y frenado automático por colisión frontal ,

Asistente de mantenimiento de carril ,

Detección de peatones y obstáculos ,

Frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD ,

Seis airbags , y

Monitoreo de presión de neumáticos, entre otros. Diseño y personalización En el exterior, el Spark EUV se distingue por su estética moderna con faros LED tipo proyector, luces diurnas automáticas, barras de techo en negro brillante y una parrilla frontal plana que refuerza su carácter eléctrico. Está disponible en cinco colores: Azul Aqua, Azul Tormenta, Gris Nube, Negro Galaxia y Blanco Destello. spark euv El Spark EUV cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta por 8 años o 160.000 kilómetros. Chevrolet también ofrece una amplia gama de más de 70 accesorios, 16 de ellos exclusivos para el modelo, como iluminación ambiental, organizador de baúl, cobertor, cargadores portátiles y de pared, entre otros. Garantía y respaldo El Spark EUV cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta por 8 años o 160.000 kilómetros. Con un equilibrio entre autonomía, tecnología y precio competitivo, el Chevrolet Spark EUV no solo refuerza la apuesta de la marca por la movilidad eléctrica, sino que ya se posiciona como el referente del segmento y el vehículo 100% eléctrico más vendido de la Argentina.

