Hallaron asesinada a golpes a una reconocida psiquiatra en su casa de City Bell







La víctima, de 68 años, fue hallada con heridas cortantes y signos de defensa. La vivienda estaba revuelta y faltaban objetos de valor.

La reconocida psiquiatra de 68 años fue hallada sin vida en su casa de City Bell, con signos de violencia y objetos robados.

Virginia Franco, reconocida psiquiatra de La Plata, fue encontrada muerta en su casa de City Bell con signos de un violento ataque. La mujer de 68 años presentaba heridas cortantes, sangre en varios ambientes y evidencia de que intentó defenderse mientras los presuntos atacantes forzaban las entradas y sustraían objetos de valor.

El hallazgo se produjo en su vivienda sobre la calle Cantilo entre 15A y 17, cuando un amigo de la víctima denunció la situación ante el 911 y quedó demorado. Según fuentes de la fiscalía, “había entradas forzadas y la casa tenía un importante desorden. En principio, faltan cosas de valor, entre ellas su celular. Podemos decir que fueron varias personas las que ingresaron y que ella intentó defenderse”.

dity bell La autopsia confirmó que Franco falleció por un shock hipovolémico a causa de las múltiples heridas cortantes. El informe médico indicó que presentó lesiones de defensa en las manos, cortes en un dedo y el mentón, y un duro golpe en el rostro. Los investigadores creen que los delincuentes podrían haber ingresado pensando que la casa estaba vacía, aunque no descartan que alguno conociera a la víctima.

Investigación en curso El caso quedó a cargo de la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta de la UFI N°11, quien caratuló el hecho inicialmente como “Averiguación de causales de muerte”. Se solicitó la requisición de cámaras de seguridad del domicilio y de la zona, así como informes de antenas telefónicas para determinar la ubicación exacta del hombre que halló el cuerpo.

Vecinos de City Bell describieron a Franco como “una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”, destacando su trayectoria profesional y la atención que brindaba en su consultorio de calle 55 entre 10 y 11. La investigación sigue abierta y no se descarta que la carátula del caso evolucione hacia homicidio.