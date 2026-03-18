El costo oculto de los autos chinos que empieza a preocupar a los conductores + Seguir en









Cada vez más elegidos por su precio, ahora los vehículos asiáticos enfrentan cuestionamientos por un valor adicional que no todos anticipan.

El mercado de los autos eléctricos continúa avanzando en todo el mundo

El crecimiento de los autos de origen chino en el Reino Unido, impulsado por precios más accesibles frente a marcas tradicionales, comenzó a mostrar una contracara que inquieta a los consumidores. Según un informe del diario The Times, el costo de asegurar estos vehículos puede llegar a duplicarse en comparación con modelos equivalentes de fabricantes consolidados.

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El fenómeno se da en un contexto de fuerte expansión comercial. Datos de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) indican que en 2025 se vendieron más de 196.000 vehículos chinos, duplicando los registros del año anterior. Modelos como el Jaecoo 7, el BYD Seal U o el MG HS ganaron terreno gracias a precios competitivos frente a rivales como el Volkswagen Tiguan o el Toyota RAV4.

Autos chinios: seguros más caros y menos opciones El principal problema aparece después de la compra. Un relevamiento de la plataforma Carwow reveló que hay menos aseguradoras dispuestas a cubrir autos chinos, y las que lo hacen aplican primas considerablemente más altas. En algunos casos, los costos superan las £2.000 anuales, muy por encima de vehículos comparables de origen japonés o europeo.

byd fabrica autos china Marcas con mayor presencia global, como BYD, enfrentan dificultades: su SUV eléctrico presenta primas superiores respecto a competidores directos como el Peugeot E-3008. Modelos eléctricos como el Skywell BE11 muestran situaciones extremas, con muy pocas cotizaciones disponibles. Incluso marcas con mayor presencia global, como BYD, enfrentan dificultades: su SUV eléctrico presenta primas superiores respecto a competidores directos como el Peugeot E-3008.

El problema de fondo que encarece todo Detrás de estos valores elevados hay factores estructurales. El primero es el costo de reparación: la disponibilidad de repuestos sigue siendo limitada y los tiempos de entrega suelen ser más largos. Esto incrementa el gasto para las aseguradoras, que trasladan ese riesgo a los usuarios.

Además, existe poca información histórica sobre estos modelos en el mercado británico. Variables clave como la fiabilidad, la tasa de siniestros o el costo de mantenimiento todavía no están plenamente desarrolladas, lo que genera incertidumbre en el cálculo de las pólizas. Desde Carwow, su vocero Iain Reid explicó que el problema no se limita al origen de los vehículos, sino a la velocidad con la que evolucionó el mercado: las aseguradoras aún no logran adaptarse al ingreso de nuevas marcas y tecnologías. En este escenario, lo que inicialmente parecía una opción económica puede transformarse en un gasto mayor a mediano plazo. Para muchos compradores, el precio de lista ya no es el único factor decisivo: el costo total de uso empieza a inclinar la balanza.