El CEO de una importante automotriz probó una pick up híbrida china y se sorprendió: "No entiendo cómo ganan dinero con esto" + Seguir en









El CEO de una automotriz analizó el avance de este segmento tras probar varios modelos. Aunque destacó su nivel y competitividad, cuestionó su rentabilidad y marcó diferencias con camionetas tradicionales.

CEO de Ford probó distintas pick ups y las comparó con los productos de la marca del óvalo

El avance de las pick ups eléctricas de origen chino empieza a generar reacciones dentro de las automotrices tradicionales. En ese contexto, el CEO de Ford, Jim Farley, volvió a referirse a estos modelos tras haber probado distintas alternativas híbridas enchufables que compiten en el mismo segmento que la Ford Ranger.

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Según explicó, manejó durante varios días modelos como el BYD Shark, el Toyota Land Cruiser 70 y una pick-up de Great Wall, destacando que si bien presentan propuestas interesantes, no están diseñadas para el mismo tipo de uso intensivo que sus rivales históricos. En particular, señaló que algunas pierden desempeño cuando se las exige con carga, lo que marca una diferencia frente a camionetas tradicionales.

Entre la competitividad de las pick ups y los límites Aun así, Farley reconoció que estos modelos pueden resultar atractivos para un perfil de usuario distinto, especialmente aquellos que priorizan la electrificación por sobre la capacidad de trabajo. En ese sentido, calificó a varias propuestas como “competitivas”, aunque dejó una frase llamativa: “No entiendo cómo ganan dinero con esto”, en referencia a su relación precio-producto.

byd-shark-3_5_659x371 La BYD Shark, una de las pick ups probadas por Farley que llegará a la Argentina en poco tiempo. El ejecutivo también puso el foco en la experiencia acumulada de marcas como Ford o Toyota, remarcando que el desarrollo de chasis, capacidad de carga y remolque sigue siendo una ventaja clave frente a los nuevos competidores. Sin embargo, advirtió que el crecimiento de fabricantes como Great Wall está cambiando el escenario global.

El segmento de pick ups medianas representa una de las principales fuentes de rentabilidad para la industria, y la irrupción de nuevas opciones electrificadas obliga a las marcas tradicionales a acelerar su evolución. Aunque Farley asegura que la Ranger sigue siendo superior para trabajos exigentes, también admite que el mercado se diversifica y que los rivales chinos ya son parte del nuevo tablero competitivo.