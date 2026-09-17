El SUV que sigue reinando en el mercado de autos argentino: cuánto cuesta

La exención del arancel extrazona para una cuota de 50.000 unidades electrificadas provocó un reordenamiento profundo en el segmento de los SUV medianos (C-SUV), una categoría clave que acapara cerca del 45% del total de las operaciones en el país.
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El arancel preferencial de importación abrió la puerta a una oleada de modelos híbridos y eléctricos que reestructuraron las preferencias de los compradores, aunque el valor de compra no siempre define el éxito comercial.
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El esquema fiscal exige un tope FOB de u$s16.000 en origen para acceder al beneficio, parámetro sobre el cual marcas tradicionales e importadores configuraron su oferta. Al incorporar la carga tributaria local y la cadena de comercialización, estas opciones desembarcan en las salas de ventas con valores finales que oscilan entre los u$s32.000 y u$s36.000.
La llegada de estas alternativas tecnológicas potenció la competencia en una franja donde el tamaño, la habitabilidad y el nivel de equipamiento conviven con nuevas soluciones de movilidad eficiente.
Radiografía del segmento: el cruce entre volumen de ventas y precios
Un desglose sobre el comportamiento de los patentamientos entre enero y agosto expone que un precio accesible facilita la tracción comercial, pero no se consolida como una condición determinante para liderar la categoría.
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Líderes consolidados: la Ford Territory encabeza con holgura el segmento al registrar 13.848 patentamientos, respaldada por la alternativa de acceso más competitiva de la franja ($48.861.930). En segundo término se ubica la Toyota Corolla Cross con 7.506 unidades ($51.918.000). Ambas propuestas explican una porción sustancial del mercado ofreciendo catálogos con motores térmicos e híbridos.
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Resistencia a combustión: pese a ubicarse en el escalón más alto de precios dentro del listado principal y prescindir de versiones electrificadas, la Volkswagen Taos (6.891 unidades a $60.137.550) y la Jeep Compass (5.105 unidades a $61.270.000) retuvieron la tercera y cuarta colocación de las preferencias.
El avance de la nueva camada: el Baic BJ30 HEV 4x2 alcanzó el quinto lugar con 4.758 operaciones ($50.184.000), seguido por la BYD Song Pro, que lideró entre los híbridos enchufables con 2.991 matriculaciones ($54.299.700).
El lote de los diez modelos más demandados —que sumó 50.455 unidades, equivalentes al 85% de las 59.428 operaciones totales de la categoría— se completó con la Chevrolet Captiva PHEV (2.668 unidades), Chery Tiggo 7 (2.446), Fiat Fastback (2.400) y Haval H6 (1.842).
Por fuera de este grupo, el mercado mantiene una nutrida oferta de volumen intermedio y nicho que incluye desde exponentes como Ford Bronco Sport, Renault Boreal, Renault Arkana y Changan CS55, hasta opciones como Baic X55 II, Nissan X-Trail, Jetour T1, Peugeot 3008 y Honda ZR-V.