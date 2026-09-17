El SUV que sigue reinando en el mercado de autos argentino: cuánto cuesta + Agregar ámbito en









El arancel preferencial de importación abrió la puerta a una oleada de modelos híbridos y eléctricos que reestructuraron las preferencias de los compradores, aunque el valor de compra no siempre define el éxito comercial.

Ford Territory sigue manteniéndose entre los SUV preferidos del mercado

La exención del arancel extrazona para una cuota de 50.000 unidades electrificadas provocó un reordenamiento profundo en el segmento de los SUV medianos (C-SUV), una categoría clave que acapara cerca del 45% del total de las operaciones en el país.

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El esquema fiscal exige un tope FOB de u$s16.000 en origen para acceder al beneficio, parámetro sobre el cual marcas tradicionales e importadores configuraron su oferta. Al incorporar la carga tributaria local y la cadena de comercialización, estas opciones desembarcan en las salas de ventas con valores finales que oscilan entre los u$s32.000 y u$s36.000.

La llegada de estas alternativas tecnológicas potenció la competencia en una franja donde el tamaño, la habitabilidad y el nivel de equipamiento conviven con nuevas soluciones de movilidad eficiente.

Radiografía del segmento: el cruce entre volumen de ventas y precios Un desglose sobre el comportamiento de los patentamientos entre enero y agosto expone que un precio accesible facilita la tracción comercial, pero no se consolida como una condición determinante para liderar la categoría.

Líderes consolidados: la Ford Territory encabeza con holgura el segmento al registrar 13.848 patentamientos, respaldada por la alternativa de acceso más competitiva de la franja ($48.861.930). En segundo término se ubica la Toyota Corolla Cross con 7.506 unidades ($51.918.000). Ambas propuestas explican una porción sustancial del mercado ofreciendo catálogos con motores térmicos e híbridos. En segundo término se ubica la Toyota Corolla Cross con 7.506 unidades ($51.918.000). Resistencia a combustión: pese a ubicarse en el escalón más alto de precios dentro del listado principal y prescindir de versiones electrificadas, la Volkswagen Taos (6.891 unidades a $60.137.550) y la Jeep Compass (5.105 unidades a $61.270.000) retuvieron la tercera y cuarta colocación de las preferencias.

El avance de la nueva camada: el Baic BJ30 HEV 4x2 alcanzó el quinto lugar con 4.758 operaciones ($50.184.000), seguido por la BYD Song Pro, que lideró entre los híbridos enchufables con 2.991 matriculaciones ($54.299.700). El lote de los diez modelos más demandados —que sumó 50.455 unidades, equivalentes al 85% de las 59.428 operaciones totales de la categoría— se completó con la Chevrolet Captiva PHEV (2.668 unidades), Chery Tiggo 7 (2.446), Fiat Fastback (2.400) y Haval H6 (1.842).

Por fuera de este grupo, el mercado mantiene una nutrida oferta de volumen intermedio y nicho que incluye desde exponentes como Ford Bronco Sport, Renault Boreal, Renault Arkana y Changan CS55, hasta opciones como Baic X55 II, Nissan X-Trail, Jetour T1, Peugeot 3008 y Honda ZR-V.